名古屋ウィメンズマラソンが8日に行われ、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（愛知・名古屋）のマラソン日本代表選考会も兼ねたMGCシリーズ2025-26（グレード1）の大会が全て終了。

国内・海外のレースも含め、今季も歴代の記録が更新された。アジア大会、27年の世界陸上、28年のロサンゼルス五輪に向け、各選手がしのぎを削り代表の座を狙う。



男子マラソン、女子マラソンの歴代記録のトップ10は以下の通り（2026年3月8日時点）。

日本記録は2025年12月のバレンシアマラソンで、大迫傑（LI-NING）が2時間04分55秒をマークし、それまでの鈴木健吾の2時間04分56秒（2021年）を1秒更新。再び日本記録保持者に返り咲いた。

女子は前田穂南（天満屋）が2024年1月の大阪国際女子マラソンで、2時間18分59秒をマークし、野口みずきさんの日本記録（2時間19分12秒）を19年ぶりに塗り替えた。

初マラソンの記録は、男子では近年好記録が続き、東京世界陸上代表の近藤亮太（三菱重工）が昨年2月の大阪マラソンで2時間05分39秒をマーク。女子は今年1月の大阪国際女子マラソンで、矢田みくに（エディオン）が2時間19分57秒で初マラソン日本最高記録を樹立し、日本人6人目となる2時間20分切りの快挙を達成した。

■マラソン歴代ベスト10選手（男子）※2026年3月時点

1：2時間04分55秒 大迫傑 バレンシア（2025年12月）

2：2時間04分56秒 鈴木健吾 びわ湖毎日（2021年2月）

3：2時間05分12秒 池田耀平 ベルリン（2024年9月）

4：2時間05分16秒 吉田祐也 福岡国際（2024年12月）

5：2時間05分39秒 近藤亮太 大阪（2025年2月）

6：2時間05分51秒 山下一貴 東京（2023年3月）

7：2時間05分58秒 細谷恭平 大阪（2025年2月）

8：2時間05分59秒 其田健也 東京（2023年3月）

9：2時間06分00秒 市山翼 東京（2025年3月）

10：2時間06分05秒 黒田朝日 大阪（2025年2月）

■マラソン歴代ベスト10選手（女子）※2026年3月時点

1：2時間18分59秒 前田穂南 大阪国際女子（2024年1月）

2：2時間19分12秒 野口みずき ベルリン（2005年9月）

3：2時間19分24秒 新谷仁美 ヒューストン（2023年1月）

4：2時間19分41秒 渋井陽子 ベルリン（2004年9月）

5：2時間19分46秒 高橋尚子 ベルリン（2001年9月）

6：2時間19分57秒 矢田みくに 大阪国際女子（2026年1月）

7：2時間20分29秒 一山麻緒 名古屋ウィメンズ (2020年3月)

8：2時間20分31秒 細田あい ベルリン（2024年9月）

9：2時間20分42秒 松田瑞生 ベルリン（2024年9月）

10：2時間20分59秒 佐藤早也伽 名古屋ウィメンズ (2025年3月)

■初マラソン日本歴代ベスト5（男子）※2026年3月時点

1：2時間05分39秒 近藤亮太 大阪マラソン（2025年2月）

2：2時間06分05秒 黒田朝日 大阪マラソン（2025年2月）

3：2時間06分07秒 若林宏樹 別府大分マラソン（2025年2月）

4：2時間06分18秒 平林清澄 大阪マラソン（2024年2月）

5：2時間06分45秒 西山和弥 大阪マラソン（2023年2月）



■初マラソン日本歴代ベスト5（女子）※2026年3月時点

1：2時間19分57秒 矢田みくに 大阪国際女子（2026年1月）

2：2時間21分36秒 安藤友香 名古屋ウィメンズ（2017年3月）

3：2時間21分51秒 坂本直子 大阪国際女子（2003年1月）

4：2時間22分44秒 松田瑞生 大阪国際女子（2018年1月）

5：2時間23分07秒 関根花観 名古屋ウィメンズ（2018年3月）



※写真：大迫傑選手