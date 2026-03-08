TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

名古屋ウィメンズマラソンが8日に行われ、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（愛知・名古屋）のマラソン日本代表選考会も兼ねたMGCシリーズ2025-26（グレード1）の大会が全て終了。

国内・海外のレースも含め、今季も歴代の記録が更新された。アジア大会、27年の世界陸上、28年のロサンゼルス五輪に向け、各選手がしのぎを削り代表の座を狙う。

男子マラソン、女子マラソンの歴代記録のトップ10は以下の通り（2026年3月8日時点）。

日本記録は2025年12月のバレンシアマラソンで、大迫傑（LI-NING）が2時間04分55秒をマークし、それまでの鈴木健吾の2時間04分56秒（2021年）を1秒更新。再び日本記録保持者に返り咲いた。

女子は前田穂南（天満屋）が2024年1月の大阪国際女子マラソンで、2時間18分59秒をマークし、野口みずきさんの日本記録（2時間19分12秒）を19年ぶりに塗り替えた。

初マラソンの記録は、男子では近年好記録が続き、東京世界陸上代表の近藤亮太（三菱重工）が昨年2月の大阪マラソンで2時間05分39秒をマーク。女子は今年1月の大阪国際女子マラソンで、矢田みくに（エディオン）が2時間19分57秒で初マラソン日本最高記録を樹立し、日本人6人目となる2時間20分切りの快挙を達成した。

■マラソン歴代ベスト10選手（男子）※2026年3月時点
1：2時間04分55秒　大迫傑　　バレンシア（2025年12月）
2：2時間04分56秒　鈴木健吾　びわ湖毎日（2021年2月）
3：2時間05分12秒　池田耀平　ベルリン（2024年9月）
4：2時間05分16秒　吉田祐也　福岡国際（2024年12月）
5：2時間05分39秒　近藤亮太　大阪（2025年2月）
6：2時間05分51秒　山下一貴　東京（2023年3月）
7：2時間05分58秒　細谷恭平　大阪（2025年2月）
8：2時間05分59秒　其田健也　東京（2023年3月）
9：2時間06分00秒　市山翼　　東京（2025年3月）
10：2時間06分05秒    黒田朝日　大阪（2025年2月）

■マラソン歴代ベスト10選手（女子）※2026年3月時点
1：2時間18分59秒　前田穂南　　大阪国際女子（2024年1月）
2：2時間19分12秒　野口みずき　ベルリン（2005年9月）
3：2時間19分24秒　新谷仁美　　ヒューストン（2023年1月）
4：2時間19分41秒　渋井陽子　　ベルリン（2004年9月）
5：2時間19分46秒　高橋尚子　　ベルリン（2001年9月）
6：2時間19分57秒　矢田みくに　大阪国際女子（2026年1月）
7：2時間20分29秒　一山麻緒　　名古屋ウィメンズ (2020年3月)
8：2時間20分31秒　細田あい　　ベルリン（2024年9月）
9：2時間20分42秒　松田瑞生　　ベルリン（2024年9月）
10：2時間20分59秒　佐藤早也伽　名古屋ウィメンズ (2025年3月)

■初マラソン日本歴代ベスト5（男子）※2026年3月時点
1：2時間05分39秒　近藤亮太　大阪マラソン（2025年2月）
2：2時間06分05秒　黒田朝日　大阪マラソン（2025年2月）    
3：2時間06分07秒　若林宏樹　別府大分マラソン（2025年2月）    
4：2時間06分18秒　平林清澄　大阪マラソン（2024年2月）    
5：2時間06分45秒　西山和弥　大阪マラソン（2023年2月）

■初マラソン日本歴代ベスト5（女子）※2026年3月時点
1：2時間19分57秒　矢田みくに　大阪国際女子（2026年1月）    
2：2時間21分36秒　安藤友香　　名古屋ウィメンズ（2017年3月）    
3：2時間21分51秒　坂本直子　　大阪国際女子（2003年1月）
4：2時間22分44秒　松田瑞生　　大阪国際女子（2018年1月）
5：2時間23分07秒　関根花観　　名古屋ウィメンズ（2018年3月）

※写真：大迫傑選手