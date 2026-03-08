タレントの三田寛子（60）が8日、自身のインスタグラムを更新し、英・ロンドンへの一人旅ショットを公開した。

「弾丸で束の間の旅ですが」と1月に還暦を迎えた自分へのプレゼントとして1年前から航空券を押さえていたという英旅行。「ロンドンのヒースロー空港到着 40年前の1人旅で滞在したホテルへ向かいました」と空港や地下鉄での真っ赤なコート姿の動画や画像を投稿した。

「ひとり旅の時には事前にホテルへメールをします この度は『40年前に初めての一人旅で宿泊しそして今年1月に還暦を迎え その記念と昔の思い出を大切にするために再び戻ることにしました』と添えて 素敵なカードを頂き感動です」とホテルからのカードも披露。

「早速シャワーを浴びてから ロン毛にいつも憧れているのでウィッグつけて夜のお散歩」とロングヘアに変身した笑顔の自撮りショットを投稿。「2人目妊娠からショートにしたのでロングを知らない息子たち 驚かせるの大好きなので早速写真を送ったら爆笑されました」と歌舞伎俳優の息子たちの反応を明かした。

フォロワーからは「ロングも、お似合いです」「いつも可愛すぎですね。ウイッグも素敵です」「いつもの三田さんのイメージしかなかったから僕も笑ってしまった」「ロン毛、若い頃かと思いました」などのコメントが届いた。