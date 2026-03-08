人気コーラスグループ「純烈」のリーダー・酒井一圭さんがプロデュースする、「純烈」の弟分グループ「モナキ」が３月７日に公式サイトを更新。

3/8(日)に「ミヤコ瓢箪山店」で開催予定だった、デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 発売記念キャンペーンのミニライブが中止になったことを報告しました。

【写真を見る】【 純烈の弟分・モナキ 】 デビューシングル発売記念キャンペーンのミニライブが前日に中止 「当初の想定を超えるお客様がご来場される事が予測されるため」





公式サイトでは「3/8(日)開催 ミヤコ瓢箪山店 デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 発売記念キャンペーン ミニライブ中止ならびに特典会内容変更につきまして」と題し文書を公表。





続けて「3/8(日)ミヤコ瓢箪山店にて開催予定でしたキャンペーンは、3/7(土)のイベントの状況を踏まえ、当初の想定を超えるお客様がご来場される事が予測されるため、お客様ならびに出演者の安全を考慮し、第1部 (12:00開始)・第2部 (15:00開始) ともにミニライブを中止とさせて頂きます。」「特典会につきましては12:00から実施いたします。」と、しました。





続けて「楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をお掛けします事、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご協力を賜りますよう様、宜しくお願い申し上げます」と、記しています。







２０２５年に開催された、純烈の全国ツアーのツアーファイナルとなる「いい風呂の日♨純烈コンサート 2025」で、酒井さんプロデュースの弟分グループ「モナキ」はお披露目。

その際に、グループ名「モナキ」は、「名もなき者たち」の略でもあり、プロデューサーの酒井さんが調べたところ“「名もなきもの」とか「有名でない」とか「何もない」とか、昔の言葉でそういう意味“ということで、酒井さんが4人に抱いていた「無味無臭」というイメージと合致しての命名したことが明かされていました。







メンバーは、じんさん、サカイJr.さん、ケンケンさん、おヨネさんの4人。じんさん、ケンケンさんはそれぞれスーパー戦隊ヒーロー経験者で、サカイJr.さんとおヨネさんは芸能活動未経験ということでしたが、ステージでは4人で楽曲も披露。









そんなモナキの4人へのアドバイスを求められた酒井さんは“スキャンダル気をつけてっていうのと、誰か辞めるんやろうしね、いずれ”と、縁起でもないことを言って笑いを誘いつつ“頑張って欲しい。長持ちしてほしい。夢をそれぞれ現実にしてもらえるように、僕は支えたり手伝ったりという感じ”と、エールを送っていました。



【担当：芸能情報ステーション】