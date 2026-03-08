「毎週買いに行っていたけれど」世帯年収550万円・39歳女性が“物価高”で控えざるを得なくなったもの
物価高が止まらず、家計への影響が続いています。これまで当たり前のように買っていた、食べていたものも値段が上がってしまい、仕方なく我慢せざるを得ない人も多いはず。
All About編集部は全国10〜70代を対象に「物価高で我慢していること」に関するアンケートを実施しました。その中からユーザーのリアルな生活実態を紹介します。
▼福岡県在住39歳女性世帯、1カ月の出費内訳
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：550万円
・貯蓄：300万円
・住宅ローン：4万円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：2万円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万円
・水道代：5000円
・車の維持費：1万円（2台分）
女性は、物価高によって、以前は当たり前に買っていたものを買い控えたり、完全に買わなくなったりしたものがあるといいます。
「買う頻度を減らしたのはパン屋で販売されているパンです。毎週買いに行っていたが、パンの値上がりが激しく、かなり家計を圧迫するようになったため」
買わなくなったパン屋のパンは、「スーパーの安売り総菜パン」や「食パン」で代用しているそうで、「パン屋のパンと比べると、おいしくないですが、毎日の出費は厳しいので仕方がないです」と、日々の暮らしの窮状が垣間見えます。
「外食と旅行です。外食一回だけでかなり家計に影響するため。旅行も行けば必ず大きな出費になるので、宿泊をやめて日帰りにしたり工夫しています」
何とかお金のやりくりをしながら、生活の楽しみを残す努力がうかがえます。
「牛肉を手に取っても高すぎるから豚肉にしたり、ほうれん草も値段を見てもやしにしたり、何だかいつも同じ食材ばかり買って食べている気がします」
いろいろなことを我慢しなければいけない状況の中、女性は「家族の健康に関わること」だけは削りたくないといいます。
「安いからと、既製の揚げ物や総菜、麺類ばかり食べ、家族が不健康になっては、元も子もないので、食費も削り過ぎないようにしています」
女性のように、家族の健康を第一に考え節約や出費を考える賢明さが、物価高時代を生き抜くために必要なことなのかもしれません。
＜調査概要＞
物価高で我慢していることに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2026年2月5〜6日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
「買う頻度を減らしました」今回紹介するのは、福岡県に住む39歳女性の生活実態です。
物価高の影響は外食と旅行にも
物価高でもこれだけは削れない
