延長10回に執念の盗塁も実らず、試合後はベンチで立ち上がれず

■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表は8日、1次ラウンドプールCでチャイニーズ・タイペイ代表に延長戦の末に敗れた。試合後、キム・ヘソン内野手らがベンチで呆然とする姿に、日本のファンからも「私も悲しい」「泣ける」と悲痛な声が上がっている。

韓国代表は同点で迎えた延長10回に勝ち越しを許した。その裏、1死三塁の好機で打席に立ったキム・ヘソンは一塁ゴロに倒れ、三塁走者が本塁でアウトになった。その後、一塁に残ったキム・ヘソンは、アウトになれば試合終了という絶体絶命の場面で執念の盗塁を成功させた。しかし、最後はキム・ドヨン内野手がアウトになり、チームは敗退した。

試合終了後、歓喜に沸くチャイニーズ・タイペイ代表の選手たちとは対照的に、キム・ヘソンはベンチで呆然としていた。目を拭う仕草も見せ、椅子から立ち上がれない様子だった。

死闘の末に敗れ、責任を感じているかのようなキム・ヘソンの姿に、SNS上の日本のファンも心を痛めている。「キムヘソンがベンチで悲しみを堪えている姿を見るのは私も悲しい」「韓国の選手がベンチで座り込んで動けないの……去年の試合を思い出す……辛いな」「ヘソンくんベンチ残って泣いてた」と悲しみを共有する声が相次いだ。

さらに、両チームの明暗がくっきりと分かれた残酷な光景に「大泣きして抱き合ってる台湾の選手も、ベンチに残ってフィールドを見つめてる韓国の選手も両方グッとくるものがある」「そして茫然自失のキムヘソンも泣ける……どっちも勝ってほしかった……」と感極まるコメントが殺到。「キムヘソンが好きになる試合でした」「キムヘソンが最後に盗塁したりベンチから立てなかったり、責任を感じてそうだけどようやっとったよ」と、最後まで諦めなかった姿勢を称える温かい声も多く寄せられていた。（Full-Count編集部）