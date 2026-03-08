島田麻央が史上初の4連覇達成、突き進んだジュニア39試合無敗！初出場の岡万佑子が銅メダル、岡田芽依は10位【世界ジュニア】

エストニア・タリンで開催された世界ジュニアフィギュアスケート選手権。

女子は、島田麻央が史上初の大会4連覇を達成。そして、初出場の岡万佑子が銅メダルを獲得、岡田芽依がショートから巻き返し、10位となった。

史上初の4連覇を達成した島田麻央

女子の優勝は島田麻央。

「今シーズンで一番の出来だった」と笑顔で首位発進し、最終滑走で迎えたフリープログラム。

しかし、想定外の発熱を起こし、島田はフリープログラムの前日練習に姿を見せなかった。

「昨日は一日中寝たきりで、朝ちょっと動けるようになったけど、ふらふらして滑れないかなと思った」と話すように、極限の状態で朝の練習で調整を行った。

「ジュニアラストの試合、日本から応援に来てくださった方に演技を見せたかったので何としても出たかったです」

「6分間練習の後も1つジャンプを跳ぶだけで息が上がってしまう状況だったので、最後の最後まで迷いがあったんですけど、諦めたくない気持ちで行くって決めて最後は頑張った」と満身創痍でスタートポジションへ。

朝の公式練習ではダブルアクセルで調整していた冒頭のジャンプだったが、「いつもの自分を信じて跳ぼうと思った」と、本番ではトリプルアクセルに変え、出来栄え点2.06で着氷。

得意のスピンでバランスを崩す場面が見られたものの、その後もすべてのジャンプを着氷し、笑顔でフィニッシュ。

キスアンドクライで得点が発表され優勝が決まると濱田美栄コーチと抱き合い、涙があふれた島田。「今は滑り切れただけでうれしいし、結果もついてきたことも嬉しくて、ただただ嬉しいです」と喜びをかみしめた。

「今日の演技は本当にミラクルだと思いますし、最後まで滑り切れたことがミラクル。今日は一番のミラクルを出せたんじゃないかなと思います。今できることは本当に100パーセントできました」

この世界ジュニア選手権は島田にとってジュニアラストの試合。

4年間を振り返って、「最初の1年は嬉しい、楽しいの連続で、2、3、4とすごい連覇の苦しさを味わって、やっとこうやってジュニアの連覇が1回なくなると思うと楽になる気もします」とプレッシャーを感じながらも、ジュニアカテゴリー39試合無敗で突き進んできた。

前人未到の世界ジュニア選手権4連覇を達成し、来季からはシニアの舞台へ。

「シニアになるからには、もっとうまくならないといけないという大変さもあると思うので、しっかりシニアの選手と一緒に戦えるような滑りがしたい」

今後も「令和のマオ」の成長から目が離せない。

岡万佑子が初出場で銅メダル獲得

銅メダルに輝いたのは岡万佑子。

国際大会自己ベストを更新し、ショートプログラム2位で迎えたフリープログラム。

「フリーでも笑顔で楽しめるように頑張りたい」とスタートポジションへ。

冒頭、3回転ルッツ+3回転トーループのコンビネーションを出来栄え点1.18で成功させ、続くトリプルアクセルは、現地のリンクに入ってからずっと好調を維持していたが、本番では惜しくも転倒してしまう。

「アクセルを転んでしまったときは悔しかったけど、最後まで楽しもうと思った」とすぐに切り替え、その後のジャンプはすべて着氷。会場を魅了したスピンも、ショートに引き続きすべてレベル4を獲得した。

演技後は少し首を傾げる様子が見られたが、キスアンドクライで表彰台が確定すると、岡の表情に笑顔が見られた。

「今は悔しい気持ちと嬉しい気持ちが混ざっている」と話すも、「表彰台という目標があったので、実際にメダルをもらうことができて嬉しい気持ちでいっぱい」と喜びがあふれた。

今シーズン初めて国際大会に出場し、ジュニアグランプリファイナルにも進出。そして、初出場の世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得するなど、飛躍の1年となった今季。

リンクサイドで同門島田の演技を見つめ、「最後の最後まであきらめない姿勢と、最終滑走の中で最後まで強い気持ちでやり切った姿を見て刺激になった」と1歳年上の先輩の背中を追い、来季はさらなる高みへ。

「ジャンプの安定感が足りないことを感じている。どっちもそろえることを練習して、強くなれるように頑張りたい」とさらなる飛躍を誓った。

フリーで巻き返した岡田芽依は10位

岡田芽依は10位で初の世界ジュニア選手権を終えた。

ショートプログラムはコンビネーションジャンプでのミスが響き、24位。「フリーに進めることに感謝して最高の演技がしたい」と話していた岡田は、全体の1番滑走で登場。

冒頭、今季試合で挑み続けている大技トリプルアクセルに挑んだ岡田。

「思いっきりチャレンジしようと思った」と大舞台でも挑んだが、回転が抜けてシングルアクセルに。しかし、「アクセルミスが出てしまって、そのあとしっかり切り替えてほかのジャンプに挑めたのはよかった」と話すように、ショートプログラムでミスのあった3回転ルッツ+3回転トーループを決めるなど、その後のジャンをすべて着氷。

スピンもすべてレベル4を獲得し、ほっとしたような表情でフィニッシュ。フリープログラムは全体5位の124.07点と巻き返し、14人を抜く10位となった。

世界ジュニア選手権前、最後の試合となった全国中学校スケート大会で課題に挙げていたジャンプの回転不足。

今大会では3回転ループにわずかな回転不足を取られたが、「後半のジャンプに今までよりも回転不足がついていなかったのは練習の積み重ねが出た」と練習の成果を発揮した。

「ショート、フリーともに思い描いた結果にはならなかったけど、大きな舞台で演技することができたのは今後の試合にはつながる。悔しい思いをしたけどいい経験になった」

今年の4月から高校生になる岡田。

「来シーズンは今シーズンより上の結果を出したくて、来シーズンもJGPシリーズの派遣にしっかり選ばれて、2戦ともいい結果を残して、ファイナルにもう一度行きたいですし、世界ジュニアの舞台にもう一度立てたらいいなと思います」と意気込みを語った。

次はメダリスト出場の世界フィギュア

日本勢がもてる力を存分に発揮し、躍動した世界ジュニア選手権。

3月25日からは、「世界一」の称号と来年の世界選手権の枠取りもかかった重要な一戦、世界フィギュアスケート選手権がチェコ・プラハで開催される。

女子は「現役最後の試合」と位置づける、ミラノ・コルティナ五輪銀メダリストの坂本花織、銅メダリストの中井亜美、そして千葉百音。

男子は同じく銀メダリストの鍵山優真、銅メダリストの佐藤駿、そして三浦佳生。

ペアは「ゆなすみ」こと長岡柚奈・森口澄士組。アイスダンスは団体銀メダリストの「うたまさ」こと吉田唄菜・森田真沙也組が出場予定だ。

前世界王者、イリア・マリニンやトリプルアクセルジャンパー、アンバー・グレンなど世界の強豪たちと日本代表選手の戦いに注目だ。