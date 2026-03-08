星街すいせいさん筆頭に”歌ウマ”勢が会場を支配した「hololive 7th fes. Ridin′ on Dreams」STAGE4速報フォトレポート【ホロライブ】
【拡大画像へ】
カバーは、リアルライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」のSTAGE4を3月8日に幕張メッセにて開催した。配信チケットはSPWN及びStreaming+にて販売され、価格は各STAGE6,800円、4公演の通し券が25,000円。
本ライブは例年オフラインイベント「hololive SUPER EXPO」と併催されるもので、ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアより全タレントが参加。2026年は3日間に渡り全4STAGEが開催される。
今回最後となるSTAGE4ではロボ子さん、星街すいせいさん、アキ・ローゼンタールさん、宝鐘マリンさん、常闇トワさん、ムーナ・ホシノヴァさん、アーニャ・メルフィッサさん、カエラ・コヴァルスキアさん、森カリオペさん、オーロ・クロニーさん、古石ビジュ―さん、ネリッサ・レイヴンクロフトさん、音乃瀬奏さん、一条莉々華さん、儒烏風亭らでんさん、轟はじめさんの16名が出演。
星街すいせいさん筆頭に常闇トワさん、森カリオペさんなど”歌ウマ”勢が思わず引き込まれるようなパフォーマンスを魅せたほか、ユニット曲も充実。アキ・ローゼンタールさんやムーナ・ホシノヴァさん、轟はじめさんなどのダンス演出も光った。
本稿では配信のスクリーンショットとともにSTAGE4のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは4月8日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は4月8日23時59分までとなっている。
□SPWN
□Streaming+
STAGE4 セットリスト【Color Rise Harmony】
STAGE4全員【Our Bright Parade】
STAGE4全員【シルベ】
常闇トワ【お嫁♡HOLIC】
ネリッサ・レイヴンクロフト【宝鐘マリンメドレー「A Horny Money World ～伝説の夜～」→「美少女無罪♡パイレーツ」】
宝鐘マリン【Flashpoint】
音乃瀬奏、一条莉々華、儒烏風亭らでん、轟はじめ【ROCK IN!】
古石ビジュ―【GREATEST】
音乃瀬奏【with∅】
ロボ子さん【100% (feat. Nerissa Ravencroft)】
ムーナ・ホシノヴァ、ネリッサ・レイヴンクロフト【JAPANの美術史♪お·ぼ·え·ま·SHOW！】
儒烏風亭らでん【ダーリンダンス】
一条莉々華【GO!!!】
カエラ・コヴァルスキア、オーロ・クロニー、古石ビジュー【ファタール】
ロボ子さん、アキ・ローゼンタール、アーニャ・メルフィッサ【Dragon Screamer】
カエラ・コヴァルスキア【Distortion】
ムーナ・ホシノヴァ【アンノウン・マザーグース】
アーニャ・メルフィッサ【STORM】
オーロ・クロニー【異薔薇】
アキ・ローゼンタール【Chatter Chatter】
星街すいせい、宝鐘マリン【Countach】
轟はじめ【LET'S JUST CRASH】
森カリオペ【月に向かって撃て】
星街すいせい【常闇トワ、森カリオペメドレー「ChewyChewy」→「Gold Unbalance」】
常闇トワ、森カリオペ【Ridin' on Dreams】
STAGE4全員
(C) COVER