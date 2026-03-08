【hololive 7th fes. Ridin' on Dreams】 会場：幕張メッセ STAGE1 (DAY1) ：3月6日18時30分 開演 STAGE2 (DAY2) ：3月7日13時 開演 STAGE3 (DAY2) ：3月7日18時30分 開演 STAGE4 (DAY3) ：3月8日13時 開演 価格： 6,800円（各公演） 25,000円（4公演通し券）

【拡大画像へ】

カバーは、リアルライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」のSTAGE4を3月8日に幕張メッセにて開催した。配信チケットはSPWN及びStreaming+にて販売され、価格は各STAGE6,800円、4公演の通し券が25,000円。

本ライブは例年オフラインイベント「hololive SUPER EXPO」と併催されるもので、ホロライブ、ホロライブEnglish、ホロライブインドネシアより全タレントが参加。2026年は3日間に渡り全4STAGEが開催される。

今回最後となるSTAGE4ではロボ子さん、星街すいせいさん、アキ・ローゼンタールさん、宝鐘マリンさん、常闇トワさん、ムーナ・ホシノヴァさん、アーニャ・メルフィッサさん、カエラ・コヴァルスキアさん、森カリオペさん、オーロ・クロニーさん、古石ビジュ―さん、ネリッサ・レイヴンクロフトさん、音乃瀬奏さん、一条莉々華さん、儒烏風亭らでんさん、轟はじめさんの16名が出演。

星街すいせいさん筆頭に常闇トワさん、森カリオペさんなど”歌ウマ”勢が思わず引き込まれるようなパフォーマンスを魅せたほか、ユニット曲も充実。アキ・ローゼンタールさんやムーナ・ホシノヴァさん、轟はじめさんなどのダンス演出も光った。

本稿では配信のスクリーンショットとともにSTAGE4のセットリストを紹介する。なお、各公演の配信チケットは4月8日20時まで購入可能で、アーカイブの視聴期限は4月8日23時59分までとなっている。

□SPWN

□Streaming+

STAGE4 セットリスト

【【チラ見せ】hololive 7th fes. Ridin' on Dreams STAGE4【#hololivefesEXPO26_DAY3】】【Color Rise Harmony】

STAGE4全員

【Our Bright Parade】

STAGE4全員

【シルベ】

常闇トワ

【お嫁♡HOLIC】

ネリッサ・レイヴンクロフト

【宝鐘マリンメドレー「A Horny Money World ～伝説の夜～」→「美少女無罪♡パイレーツ」】

宝鐘マリン

【Flashpoint】

音乃瀬奏、一条莉々華、儒烏風亭らでん、轟はじめ

【ROCK IN!】

古石ビジュ―

【GREATEST】

音乃瀬奏

【with∅】

ロボ子さん

【100% (feat. Nerissa Ravencroft)】

ムーナ・ホシノヴァ、ネリッサ・レイヴンクロフト

【JAPANの美術史♪お·ぼ·え·ま·SHOW！】

儒烏風亭らでん

【ダーリンダンス】

一条莉々華

【GO!!!】

カエラ・コヴァルスキア、オーロ・クロニー、古石ビジュー

【ファタール】

ロボ子さん、アキ・ローゼンタール、アーニャ・メルフィッサ

【Dragon Screamer】

カエラ・コヴァルスキア

【Distortion】

ムーナ・ホシノヴァ

【アンノウン・マザーグース】

アーニャ・メルフィッサ

【STORM】

オーロ・クロニー

【異薔薇】

アキ・ローゼンタール

【Chatter Chatter】

星街すいせい、宝鐘マリン

【Countach】

轟はじめ

【LET'S JUST CRASH】

森カリオペ

【月に向かって撃て】

星街すいせい

【常闇トワ、森カリオペメドレー「ChewyChewy」→「Gold Unbalance」】

常闇トワ、森カリオペ

【Ridin' on Dreams】

STAGE4全員

(C) COVER