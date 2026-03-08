2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンド「LUNA SEA」ドラムスの真矢さんの献花式「〜Eternal MeLoDy〜」が8日午前11時から、神奈川のぴあアリーナMMで開催された。

1時間ごとの入れ替え制で、午後8時まで計10回を実施する。午前11時時点で、当日券が購入可能となっている。

ファンは主催者が用意した白いカーネーションを献花。今回、預かりが可能とされた手紙を持参するファンも多かった。式場にはドラムが3セット並べられ、生前の写真も飾られた。音楽はLUNA SEAの「FOREVER & EVER」や、真矢さんのドラムソロ演奏などが流された。ドラムソロにはファンの「真矢コール」も入っており、ファンの1人は「思い出して、涙が止まらなかった」と語った。

参列者にはメモリアルフォトが配布された。写真は昨年2月23日に東京ドームで真矢さんがドラムソロを演奏した際のもので、真矢さんにとってLUNASEAのドラマーとしての生前最後のライブ。写真の裏には、ドラムソロ時にファンと声を掛け合う時の決めゼリフ「お前ら、最高にかっこいいぜ」と記されていた。

2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され闘病していた真矢さんが2月17日に死去。メンバーとファンは大きな悲しみに包まれた。メンバー4人は、支えてくれたファンクラブへ同23日未明に報告。公式サイトでも「彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません」と連名でコメントを発表していた。