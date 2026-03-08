◇Bリーグ2025―26シーズン B1第24節GAME2 大阪エヴェッサ78―94千葉ジェッツ（2026年3月8日 おおきにアリーナ舞洲）

大阪エヴェッサは休養期間明けのホームで2連敗を喫し、7連敗となった。通算成績は15勝26敗。

1Qはロケットスタートだった。合田怜（32）のスリーポイントを皮切りにライアン・ルーサー（30）、マット・ボンズ（30）の3点シュートで最大14点差をつけ、最終的には29―18のリードで終えた。しかし、2Qは徐々に千葉ジェッツが反撃に転じ47―47の同点に。

3Qの序盤は3点シュートの応酬で競った展開となったが、59―66で最終Qに突入した。4Qの入りは、坂本聖芽（26）のフリースロー3本成功となったものの、力で押し切られる敗戦となってしまった。鈴木達也主将（34）の3点シュートやバスケットカウントで粘りは見せたが、最後はじりじりと点差を広げられてしまった。

藤田弘輝ヘッドコーチはコート上のインタビューで「正直、負けた後にみなさんの前で話すのは苦手ですが、はっきり言えるのはこのチームを信じているということ。何があっても外がどうなってもこのチームに目を向けて走って行きます」と言葉を振り絞ると、場内のヴェッサーからは大きな拍手が沸き起こった。

鈴木主将は「入りは非常に良かったですけれど、少しミスも多かったし、相手の流れになった時に我慢しきれなかった」と、試合を振り返った。