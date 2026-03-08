芦田愛菜が「青春ドラマ」涙の熱演 熱血マネージャー役で部員を鼓舞、笑顔で抱き合う 新CMで「サスペンス」篇も
俳優・芦田愛菜が出演する、コンタクトレンズケア『クリアデュー』（オフテクス）の新テレビCMが、8日から放送開始された。
【動画】芦田愛菜が「青春ドラマ」涙の熱演＆「サスペンス」“衝撃の真実”に迫る
CMは「サスペンス」篇と「青春ドラマ」篇の2種類で、芦田が記者やマネージャーを演じ、コンタクトレンズユーザーの悩みである「乾燥」にフォーカスをあてた、映画やドラマの予告編のようなストーリー仕立てになっている。
「サスペンス」篇では、芦田演じる記者が、コンタクトレンズの乾燥が洗浄液で変えられるという“衝撃の真実”を明らかにするため、「この瞳で確かめますから！」と駆け回る。
「青春ドラマ」篇では、芦田が熱血マネージャーとなり「私は絶対に諦めない！」と部員を鼓舞し、笑顔で抱き合う。目に涙を浮かばせながらの迫真の演技だったという。
■芦田愛菜 撮影後インタビュー
――撮影を終えた感想を教えてください。
今回はドラマや映画の予告編のようなCMということで、今までのCMとは一味違うような新鮮なCMになっていて、とても楽しい撮影でした。
――『クリアデュー』では、以前の洗浄液には戻れないほど効果を実感される方々が多くいらっしゃいます。「これに出会う前には戻れない」というモノやエピソードはありますか？
家に「猫ちゃん」がいるのですが、毎日癒してくれています。「家に帰って猫がいる」と思うだけで、すごく元気になれるので、家の「猫ちゃん」に出会う前には戻れないと思います。
――CMでは記者として「コンタクトの乾燥を覆す真実」へ迫られていましたが、最近驚いた出来事やハプニングはありますか？
最近、父がタヌキを見つけたという話をしていたのですが、「本当にいるのかな…？」と半信半疑で…。ですが数日後に、私もタヌキに出会い、お互い「え…!?」みたいに見つめあってしまって（笑）。それが最近の私のハプニングでした！
――今回は映画の予告風に記者や熱血マネージャーを演じていただきました。芦田さんは様々な役を演じられていると思いますが、これから演じてみたい役はありますか？
今回のような「熱血」というか「スポコン」な役はあまり演じたことがなかったです。なので、これまで演じたことがない「熱血」な役であったり、記者として真相を暴く役もやってみたいと思います！
