バイエルンの主将GKノイアーが復帰戦でまた負傷…CLアタランタ戦などを欠場か
バイエルンは7日、キャプテンの元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが左ふくらはぎに軽度の肉離れを負ったと発表した。
クラブは当面の間、試合を欠場することになると伝えている。ドイツ『ビルト』によると、回復状況にもよるが、約2週間の離脱が予想されるという。
この期間には、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第1戦および第2戦のアタランタ戦、ブンデスリーガ第26節のレバークーゼン戦が含まれている。
ノイアーは今季ここまで公式戦29試合に出場。6日のブンデスリーガ第25節ボルシアMG戦で怪我から3試合ぶりに復帰したが、同箇所を負傷してハーフタイムに交代していた。
クラブは当面の間、試合を欠場することになると伝えている。ドイツ『ビルト』によると、回復状況にもよるが、約2週間の離脱が予想されるという。
この期間には、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第1戦および第2戦のアタランタ戦、ブンデスリーガ第26節のレバークーゼン戦が含まれている。
ノイアーは今季ここまで公式戦29試合に出場。6日のブンデスリーガ第25節ボルシアMG戦で怪我から3試合ぶりに復帰したが、同箇所を負傷してハーフタイムに交代していた。