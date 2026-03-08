岡山が後半ルカオ投入でゴリゴリ攻勢…松本昌也のゴールで今季初白星! 18歳MF尹星俊3戦連続スタメンの京都は初黒星
[3.8 J1百年構想WEST第5節 岡山 1-0 京都 JFEス]
J1百年構想リーグWESTは8日に第5節を行った。ファジアーノ岡山と京都サンガF.C.の対戦は、岡山が1-0で勝利した。
岡山は前節・名古屋グランパス戦でPK戦という形で今季初勝利。しかし、いまだに90分間での白星はない。第2節で退場していた法政大MF小倉幸成がベンチに入り、3試合ぶりにメンバー入りした。京都は2勝とPK戦で1勝1敗と無敗。18歳MF尹星俊が3試合連続でスタメン入りした。
前半は互いにシュートチャンスこそあったが、絶好機とはならず。そのままスコアレスで後半に折り返した。ハーフタイムには京都が交代カードを切り、尹に代えてMF平戸太貴を入れた。
岡山も後半20分にFWルカオとMF松本昌也の投入で攻勢を強める。フィジカルを駆使した前進で敵陣に近づくが、ゴールは決め切れない。35分にはMF江坂任がミドルを打つもGK太田岳志に阻まれる。直後には江坂とルカオのコンビで敵陣内に入るが、ここでもゴールとはならなかった。
岡山は後半36分に2枚替え。FWウェリック・ポポと小倉がピッチに入った。そして39分、均衡が破れる。岡山は左サイドからMF白井康介が右足でクロス。ファーサイドの途中出場FW河野孝汰が丁寧なヘディングで落とすと、最後は松本がスライディングで押し込み、待望の先制ゴールを挙げた。
試合はそのまま終了し、岡山が今季初めて90分で白星奪取。一方、京都は初黒星を喫した。
