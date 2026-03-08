開催：2026.3.8

会場：東京ドーム

結果：[韓国] 4 - 5 [チャイニーズ・タイペイ]

WBCの試合が8日に行われ、東京ドームで韓国とチャイニーズ・タイペイが対戦した。

韓国の先発投手はリュ・ヒョンジン、対するチャイニーズ・タイペイの先発投手はグーリン・ルェヤンで試合は開始した。

2回表、4番 ジャン・ユーチェン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでチャイニーズ・タイペイ得点 KOR 0-1 TPE

5回裏、6番 Ｓ・ウィットコム 2球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイで韓国得点 KOR 1-1 TPE

6回表、1番 チェン・ツェンチー 6球目を打ってセンターへのホームランでチャイニーズ・タイペイ得点 KOR 1-2 TPE

6回裏、1番 キム・ドヨン 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランで韓国得点 KOR 3-2 TPE

8回表、3番 Ｓ・フェアチャイルド 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでチャイニーズ・タイペイ得点 KOR 3-4 TPE

8回裏、1番 キム・ドヨン 4球目を打ってセンターオーバーのタイムリーツーベースヒットで韓国得点 KOR 4-4 TPE

10回表、9番 ジャン・クンユー 2球目をスクイズ成功でチャイニーズ・タイペイ得点 KOR 4-5 TPE

試合は4対5でチャイニーズ・タイペイの勝利となった。

この試合の勝ち投手はチャイニーズ・タイペイのチャン・イーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手は韓国のコ・ウソクで、ここまで0勝1敗0S。チャイニーズ・タイペイのツェン・ジュンユェにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

