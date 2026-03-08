新潟を代表するイベントのひとつ「にいがた酒の陣」が開かれました。



今年で１９回目を迎えた「にいがた酒の陣」は県内８２の酒蔵が出展し、

約５００種類の日本酒が提供されました。



今年は、7日、8日の２日間行われ、今年から抽選制となり販売されたチケット２万枚が完売しました。

訪れた人は日本酒を飲み比べ、味を楽しんでいました。



■北海道から

「基本的にはさっぱりしたのが多い。飲みやすいさらっとしたのが多い印象。楽しいですねやっぱり」



■東京から

「遠くの文字が見えないぐらいほわほわしています、最高です。

東京だとこんなイベントないので来て良かった」



■にいがた酒の陣実行委員会 宮尾佳明実行委員長

「これを機会に普段の日本酒の消費につながればいいと思っている」



主催する県酒造組合は「来年も開催したい」と話しています。

