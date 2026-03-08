◇プロ野球オープン戦 巨人3−2阪神(8日、甲子園)

巨人は阪神に逆転勝利。打線では泉口友汰選手が好調をキープしています。

先発の田中将大投手は初回に先頭打者を四球で歩かせますが、後続を打ち取り無失点スタート。2回は二塁打でピンチを背負いますが、得点を与えず。3回無失点の内容をみせます。

4回からは赤星優志投手がマウンドへ。連打でノーアウト1、3塁のピンチを背負うと、内野ゴロの間に1点を失いました。

それでも打線がすぐさま反撃。1点を追う5回、木下里都投手を攻めて1アウト満塁とすると、3番の泉口友汰選手が初球の151キロをはじき返して、センター前へ2点タイムリー。逆転に成功します。

8回には、機動力を生かした攻撃も披露。途中出場の佐々木俊輔選手がレフトへ安打、続く泉口選手の内野安打でノーアウト1、2塁とし、ダルベック選手の深いセンターフライで佐々木選手が3塁へ進塁。さらに泉口選手も2塁へ進み好機を広げると、キャベッジ選手の内野ゴロの間に1点を追加します。

直後の守りでは、4番手の田和廉投手が嶋村麟士朗選手にソロホームランを浴びますが、9回は船迫大雅投手が無失点リリーフ。1点差で逃げ切りました。

打撃好調なのは、3番ショートに入る泉口選手です。この試合、第1打席に伊原陵人投手からライトへ安打を放つと、ライトの郄寺望夢選手がスライディングキャッチでうしろにそらし、ボールが転々とする間に3塁打を記録。3安打の猛打賞を記録し、オープン戦は13打数7安打の打率.538と好調をキープしています。