ここまで1次ラウンドのプールCで2連勝としている侍ジャパン。2試合で21得点をあげている打線は、大谷翔平選手らメジャーリーガーが絶好調です。

2試合とも1番・指名打者で出場している大谷選手は、6日のチャイニーズ・タイペイ戦で先制の満塁ホームランを放つと、打順が1巡しライト前にタイムリーヒット放つなど、4打数3安打5打点の活躍。7日の韓国戦でも3回に同点弾を放つなど、2打数2安打1打点とし、2試合を終えて8打席で7出塁、6打数5安打(2本塁打)、打率.833、6打点。OPS2.875と驚異的な数字が並びます。

さらに後続を打つ3番に入る鈴木誠也選手は、7打数3安打、打率.429、OPS1.842の成績。7日の韓国戦では2打席連続ホームランを放つなど、計4打点の大活躍をみせました。

さらに4番に入る吉田正尚選手は、2試合で7打数4安打、打率.571、OPS1.768。韓国戦では、3回に大谷選手と鈴木選手に続いてホームランを放ち、7回には2点タイムリーヒットで韓国を突き放しました。

上位打線に入るメジャーリーガーたちが侍ジャパンの強力打線を支えています。

▽3選手の成績

◆大谷翔平

打率.833(6打数5安打)、OPS2.875、2本塁打、6打点、2四球

◆鈴木誠也

打率.429(7打数3安打)、OPS1.842、2本塁打、4打点、2四球

◆吉田正尚打率.571(7打数4安打)、OPS1.768、1本塁打、4打点、1四球