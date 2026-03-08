松井愛莉、イケメン弟との2ショット公開「最強DNA」「現役Jリーガーとかスゴい」
俳優でモデルの松井愛莉が8日までに自身のインスタグラムを更新。7日にユアテックスタジアム仙台で行われたサッカーJ2・J3百年構想リーグ第5節、ベガルタ仙台対湘南ベルマーレ戦を訪れ、始球式に参加したことを報告した。投稿では、仙台に所属する実弟の松井蓮之との姉弟2ショットも公開し、反響を集めている。
【写真あり】イケメン弟との2ショットを公開した松井愛莉
松井は「ベガルタ仙台 いもくり佐太郎マッチデー 始球式参加させて頂きました」とつづり、試合前に花束贈呈と始球式を務めたことを報告。背番号「12」と自身の名前「AIRI」が入ったユニフォーム姿の写真も公開し、「そしてユニフォームまで作って頂きました!! 幸せだ」と喜びを伝えた。
松井は2013年度の第92回全国高校サッカー選手権で9代目応援マネジャーを務めるなど、サッカー好きとしても知られる。この日、弟の松井蓮之は仙台の一員として試合に出場。今季はここまでリーグ戦全試合でピッチに立っている。
試合は1―1のままPK戦にもつれ込み、仙台が勝利。松井は「勝利！5連勝!! 嬉しいですね！」とチームの結果を喜び、「久しぶりに生の試合観戦は楽しかったなぁ。れんじも頑張ってました！」と、先発出場した弟のプレーにも触れた。投稿では試合後に撮影した姉弟のツーショットも披露している。
松井は投稿の最後に「次も勝てますように…！応援するぞーー」とエール。コメント欄には「2人並んで撮ってる写真初めて見たかも！」「最強DNAですね」「素敵な2ショット」「姉弟の絆が素敵」「またユアスタ来てください」「弟さんが最強DNAなどの声が寄せられている。
