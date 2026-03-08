タレントの安田美沙子（43）が8日までに自身のインスタグラムを更新し、足の指の骨折を報告した。

安田は「名古屋から戻ってお迎えへ 次男が遠足から帰るのに間に合った 明日は、また名古屋に入ります」などと書き出し、名古屋駅新幹線ホームでの自身のショットをアップ。

続けて足の指1本にだけ包帯のようなものが巻かれているイラストとと共に「実は。。2枚目のイラストは長男の日記なのですが まさかのこのタイミングで、足を怪我してしまいました お料理してたらキッチンで重たいものを足の上に。。病院へ行ったら、指を骨折してしまったようです」と明かした。

「息子たちにはおっちょこちょいママと呼ばれ、否定も出来ず。今週末の名古屋ハーフも、鳥取マラソンも走れなくなりましたが、予定通り明日のバンテリンドームのステージにも登壇させていただきます！鳥取でも、全力で応援に徹します！」と記し、「ご迷惑をおかけしたみなさま、本当に申し訳ありません。ママラン仲間たちと一緒に走れないことが悲しい。。」と続けた。

それでも「初めての骨折だけど元気です！ママチャリでお迎えも行けます！」とし、「あれ？走れる？とか思うけど、ここは安静にしていようと思います。ありったけのパワーをみんなに送らせていただきますっ！！」と締めくくった。