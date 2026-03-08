「オープン戦、日本ハム−ロッテ」（８日、エスコンフィールド）

６年ぶりに古巣復帰した日本ハム・有原航平投手が先発し、三回途中４安打２失点で降板した。

初回から直球、変化球ともに制球が定まらず。二回は２四球と安打で無死満塁とされ、佐藤の右犠飛で先制を許した。三回も先頭の四球から連打を浴びて失点。その後さらに四球を与え、２死満塁となったところで球数が５９球となり、交代を告げられた。

「球数をしっかり投げられたが、修正するところがたくさん出た。いろんな球種をしっかり投げたいと思っていたが、コントロールできていない部分があった。フォアボールも多かった」と反省。淡々とした表情で「チェンジアップとかは悪くなかったが、スライダーとかカーブとか、曲がり球が思っていた感じとは違った。次はしっかり修正して状態を上げていけたら」と、次回登板を見据えた。

本拠地・エスコンフィールドでは、復帰後初めての登板。ファンの温かい反応には「すごく声援もいただけましたし、新しい気分で投げられたなと思います」と、頬を緩めた。

有原は開幕４戦目となる３月３１日のロッテ戦（エスコン）の先発が内定している。