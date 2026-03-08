1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCを行い、台湾と韓国が対戦。延長戦に突入する死闘となったが、手負いの台湾主将のプレーにファンの感動が止まらなかった。

4-4の死闘で試合は延長戦へ。無死二塁から始まるタイブレーク。10回、台湾が代走に送ったのは陳傑憲主将だった。

5日のオーストラリア戦で死球を受け、左手人差し指を骨折。左手にプロテクターをはめて塁上に立った。

先頭打者のバントが一塁前に転がると、陳傑憲が激走。ヘッドスライディングで痛めている左手でベースに触れた。野選でオールセーフ。続く打者のスクイズで生還した。

主将の魂のプレーにファンも感動が止まらない。Xには「陳傑憲カッコ良すぎて泣いてる」「陳傑憲キャプテン根性エグすぎる…」「陳傑憲がまじで漢すぎた、こんなん泣かないやついないでしょ」「陳傑憲、国を背負ったキャプテンとして完璧でした」などの声が上がっていた。

台湾は陳傑憲の決勝生還で5-4で韓国を撃破。東京ドームの盛り上がりは最高潮となった。



