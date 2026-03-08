WBC1次ラウンド・プールC 台湾―韓国戦（東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCを行い、台湾代表は韓国代表に延長10回タイブレークの末、5-4で勝利。このラウンド2勝2敗のタイに戻し、1次ラウンド突破に望みをつないだ。オーストラリア戦で左手人差し指に死球を受けて骨折している主将・陳傑憲外野手が代走で出場。ヘッドスライディングも見せるなど魂の走塁で、決勝のホームを踏んだ。台湾ナインは勝利に涙を見せた。

台湾は2回、「4番・三塁」で先発した元大リーガーの張育成が左越えの先制ソロ。韓国の先発で、ドジャースやブルージェイズで活躍したリュ・ヒョンジンから先手を奪った。台湾先発の古林睿煬は150キロを超える速球を主体に変化球も制球良く決め、5回途中まで1失点の快投だった。

韓国は5回、無死一、三塁から併殺の間に追いつくが、台湾は直後の6回、先頭の鄭宗哲が左中間へ勝ち越しソロで再びリード。ただその裏、6回1死一塁から2番手の林維恩が、韓国のキム・ドヨンに、左翼のバルコニー席に飛び込む特大の逆転2ランを浴びた。

ただ両チームはここからさらに粘る。台湾は8回2死二塁から、スチュワート・フェアチャイルドが右翼席へ逆転2ランを放ち4-3。韓国はその裏、キム・ドヨンの中越適時二塁打で4-4の同点とした。

タイブレークとなった延長10回、左手人差し指を骨折している陳傑憲が代走として二塁へ。台湾ファンは大いに沸いた。一塁への犠打が野戦となり、三塁へヘッドスライディングした陳傑憲は雄叫び。さらにその後のスクイズで決勝のホームを踏んだ。勝利が決まると複数の台湾選手が号泣。陳も大粒の涙を流していた。

韓国が台湾に敗れたことで、日本の2位以上が確定。準々決勝進出が決まった。オーストラリア、チェコに連敗して2勝2敗で韓国、台湾と並んだとしても、直接対決で勝利しているため上回る。

■台湾代表 曾豪駒監督

「この非常に面白い試合となったが、楽しくもあり苦しくもあった。立ち上がりは順調ではなかったが、みなさんとともに団結して、この試合を勝ち獲ることができた。試合の前にわかっていたがチャンスはあるが、決して有利ではないとわかっていた。選手は立ち上がりから一人ひとりのタスクをこなしていた。勝つことができて非常に嬉しい」

■陳傑憲

「まずチームメートに感謝したい。私は怪我をしてあまり出ることができなかった。勝ちたいと思っていた。チームメートがいい結果を出すことを期待していた。台湾から来たファンの声援も聞こえていた。勝つことができて涙がでてきた。私たちも諦めなかったし、ファンのみなさんはもっと諦めなかった。東京ドームがホームになったと思う。運命にゆだねられているところ。私たちは待つだけ。リラックスして待ちたい」



