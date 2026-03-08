デヴィッド・ウィルソン氏がインスタグラム更新

フィギュアスケート男子で2014年ソチ、2018年平昌と五輪連覇を達成した羽生結弦さんが7日、アイスショー「notte stellata」を宮城県利府町のセキスイハイムスーパーアリーナでスタートさせた。名振付師が8日にインスタグラムを更新し、最新の羽生さんの姿を伝えている。

背後で笑顔を見せた。

4年連続開催となった「notte stellata」。9日までの公演で羽生さんのほか、ハビエル・フェルナンデスさん、ジェイソン・ブラウンさん、宮原知子さんら豪華メンバーが舞う。

羽生さんとの名コンビで知られる振付師デヴィッド・ウィルソン氏も来日しており、8日に自身のインスタグラムを更新。「信じられないほど素晴らしい東北ユースオーケストラとの最後の練習!! 彼らとのコラボレーションは最高」と記し、練習後の集合写真を自撮りしたものを公開した。ウィルソン氏の後ろで羽生さんも笑みを浮かべている。コメント欄では「デヴィッド、シェアしてくれてありがとう」「イベントは聖火の伝統を象徴しているよね。アメージングだわ」などの声が寄せられた。

また、このショーは東北ユースオーケストラをスペシャルゲストとして招いており、オーケストラのメンバーも写っていた。



