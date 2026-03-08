元祖入れ墨ボクサーとして注目を集め、日本タイトルにも挑戦した元日本ライト級１位の大嶋宏成さん（５１）が会長を務める「大嶋拳闘倶楽部」のオープニングセレモニーが８日、東京・板橋区大山東町の同ジムで行われた。ガッツ石松さん（元ＷＢＣ世界ライト級王者）、渡嘉敷勝男さん（元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者）、畑山隆則さん（元ＷＢＡ世界ライト級王者）、竹原慎二さん（元ＷＢＡ世界ミドル級王者）、山中慎介さん（元ＷＢＣ世界バンタム級王者）ら歴代世界王者を含め、約２５０人が参加し、盛大に行われた。夢だったジムがようやく実現した大嶋会長は「ここまで来るのに長い道のりだった。感無量です」と９日のオープンが待ちきれない表情を作った。

大嶋会長は２０１９年にプロ育成のジムをオープンしようと計画していたが、新型コロナウイルスの感染拡大ですべてがストップ。それでもボクシング界復帰への情熱は冷めず、昨年５月に後援者の後押しもあり、ジムオープンへとこぎ着けた。究極の目標は世界チャンピオンを作ることだが「子供たちが安心して過ごせる場所を提供したい」と言葉に力を込める。

１５歳の時、友人らが高校に進学すると、何もすることがなく１人駅前でふらふらしているところに声をかけられ、ついていった先が組の事務所だった。話し相手ができたことで、人生が楽しくなったと勘違いし、その後、少年院での生活も経験。自分のようになる子供を１人でも減らしたいと、ジムを安心して過ごせる「居場所」にしたいと願う。

プロデビューするにあたり、両胸の入れ墨を消すために、太ももとでん部の皮膚を移植した。２０００年２月には、日本ライト級王者リック吉村（石川）に挑戦したが、健闘むなしく判定負け。引退後の２０１２年には東京・上井草に居酒屋「いきや」、２３年末には同地に立ち食いそば店もオープンし、多忙な日々を過ごすが、「当分は、ジム中心の生活です」と後進の指導に集中する。

◇大嶋 宏成（おおしま・ひろなり） １９７５年１月７日、茨城・結城市生まれ。５１歳。２２歳の時に輪島功一スポーツジムからプロデビュー。９８年全日本新人王獲得。２０００年２月に日本ライト級王座に挑戦したが失敗。その後、階級を上げ東洋太平洋スーパーライト級、日本同級王座に挑むが、いずれも王座獲得ならず。身長１８０センチ、ボクシングスタイルは右ボクサーファイター。プロ戦績は２１勝（１３ＫＯ）５敗１分け。家族は妻と一男。

◇大嶋拳闘倶楽部 東京都板橋区大山東町５８―８ 大山新世ビル２Ｆ 東武東上線・大山駅下車１分。