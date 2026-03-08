ランパード監督が坂元達裕を評価

イングランド・チャンピオンシップのコベントリー・シティは現地時間3月7日、敵地アシュトン・ゲートでブリストル・シティと対戦し、2-0で勝利した。

コベントリーのMF坂元達裕はヘディングで先制ゴールを決め、チームの5連勝に大きく貢献。チームを率いるフランク・ランパード監督も「本当に満足している」と坂元を評価した。

右サイドで先発した坂元は前半37分、近距離からヘディングシュートを叩き込み、チームに貴重な先制点をもたらした。その後、チームは前半43分にDFジョエル・ラティボーディエールが一発退場となり数的不利に陥るが、坂元は前半アディショナルタイム6分にも、FWハジ・ライトが決めた追加点の起点となり、コベントリーは2点のリードを奪って前半を折り返した。

坂元はチームの布陣変更により、前半45分でピッチを後にした。英公共放送「BBC」の採点ではチーム2番目の高評価。記事内では、ランパード監督の坂元を称賛するコメントが紹介されている。

「先制点を取れたことには本当に満足している。タツ（坂元達裕）があのようにエリア内に飛び込み、持ち前の跳躍力を生かして決めてくれた。そこからは試合をコントロールできていたが、退場者が出てしまい、すぐに交代カードを切らざるを得なくなった」

さらに記事では坂元を「この日の主役」と紹介。「自らヘディングで先制点を奪うと、前半アディショナルタイムにはライトの追加点をアシスト。全得点に絡む出色のパフォーマンスを披露した」と、この試合での活躍を伝えた。

コベントリーはリーグ5連勝で首位を快走。プレミアリーグ昇格に向け、29歳の日本人アタッカーが存在感を示している。（FOOTBALL ZONE編集部）