ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元ペア日本代表の高橋成美さん（34）が8日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、ペアに転向したきっかけを明かした。

ミラノ・コルティナ冬季五輪ではペアを解説。金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来（24）木原龍一（33）の木原とかつてカップルを組んでおり、「凄い」8連発や「この演技、宇宙一です」など、感情を抑えられずあふれ出す様子が、視聴者から好評だった。

高橋さん自身は3歳で競技を始めた。当初はシングルの選手だったが、12歳でペアへ転向。12年の世界選手権ではペアで銅メダルを獲得するなど活躍し、18年に現役を退いた。

12歳という若さでペアに転向した理由を聞かれた。「結構、恐縮なんですけれども、12歳の時にもうすでに日本代表として国際大会にシングルで出させていただいていた」というが、自分の上下に将来性ピカイチな選手がいたという。

「1個上に浅田真央ちゃんがいまして。で、ちょっと下に村上佳菜子ちゃんが、どんどん勢いよく追い上げてきていて。レベルとしてはそこまで変わらなかったんですけれども、やっぱりジャンプの将来性が違ったというか。自分は今は限界いっぱいいっぱいなんですけれども、彼女たちは未来のあるジャンプを跳んでいて。小学生で気づいてしまって」

その上で、スケーターとしての将来を考えたという。「この先、大人になった時に、自分が一緒に戦える未来が見えなかったんです」と打ち明けた。12歳での決断に、「爆笑問題」太田光は「凄い！12歳でその判断をしたの？」と驚きを口にした。

高橋さんには、ペアに対する憧れもあったという。「欲望に結構素直というか、それでもスケートが好きだったんです。何とかしてスケートを一生続けたいと思っていて、ちょうどそのタイミングの時期に、強豪国、ペア大国の中国に行って、憧れも一方で抱いていて。2つの気持ちでグラグラしながら、最後の決め手がやっぱ浅田真央ちゃんの存在。ペアに変更することにしました」と打ち明けた。

当時の浅田さんについて、高橋さんは「凄かったです。宇宙人かって。幼いころから本当にバネが違いました」と絶賛していた。