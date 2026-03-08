お笑いコンビ、エバースの町田和樹（33）佐々木隆史（33）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。エルフから町田の悪評について語られた。

エルフの荒川は町田について「遅刻とかもたまにして…」と素行が良くない点を指摘した。明石家さんまは「遅刻では捕まらんわな」と反応した。

はるは「タチ悪いのは、人を選んでの遅刻なんですよ」と解説した。「1回私たちのラジオにゲストに出てもらったときも、1時間遅れて来た」と暴露した。

町田は「あの1回だけです。今までの現場の遅刻が1回なんですよ。エルフごめん、マジで」と謝罪した。

ウエストランド井口浩之は「僕もでも聞いた。関係ない現場でスタッフさんが（言っていた）、リモートの打ち合わせで町田が遅れて入ってきて、『あ〜』とか言ってあくびとかしながら、『あの人すごいですね』って。もう悪評が広まってる可能性がある」と別の番組スタッフが町田の態度に驚いていたことを明かした。

さんまは「打ち合わせであくびした？」と聞くと、町田は「しました」と答えた。さんまが「1回だけか？」と聞くと、町田は「1回だけ」と主張した。

共演者の芸人は「それで行ける？」と“1回だけ”を繰り返す町田を疑問視していた。