ファジ松本昌也「いつの間にゴール前にいるの!?」。絶妙ボレー弾で“90分”初勝利に導く「めっちゃかっこいい」「もはやエースストライカー」など脚光
左右に揺さぶって、仕留めた。
ファジアーノ岡山は３月８日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第５節で京都サンガF.C.とホームで対戦した。
スコアレスで迎えた84分、均衡を破る。左サイドから白井康介がクロスを供給。ファーサイドで河野孝汰がヘッドで折り返すと、そこにスタンバイしていたのは松本昌也。倒れ込みながら渾身のボレーシュートを叩き込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。ネット上では「めっちゃかっこいい」「もはやエースストライカー」「いつもだけどいつの間にゴール前にいるの!?」「ストライカーよりストライカーらしいポジショニングと得点力」「ほんといつもいいところにいるよな〜」といった声があがっている。
岡山はこの１点を最後まで守り抜き、１−０で競り勝った。５試合目にして今季初の90分での勝利だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】白井クロス→河野ヘッド→最後は松本の完璧ボレー！
ファジアーノ岡山は３月８日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第５節で京都サンガF.C.とホームで対戦した。
スコアレスで迎えた84分、均衡を破る。左サイドから白井康介がクロスを供給。ファーサイドで河野孝汰がヘッドで折り返すと、そこにスタンバイしていたのは松本昌也。倒れ込みながら渾身のボレーシュートを叩き込んだ。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。ネット上では「めっちゃかっこいい」「もはやエースストライカー」「いつもだけどいつの間にゴール前にいるの!?」「ストライカーよりストライカーらしいポジショニングと得点力」「ほんといつもいいところにいるよな〜」といった声があがっている。
岡山はこの１点を最後まで守り抜き、１−０で競り勝った。５試合目にして今季初の90分での勝利だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】白井クロス→河野ヘッド→最後は松本の完璧ボレー！