「男の夢フルコンプしとる」鈴木福、“10年前の俺”投稿に「志高すぎて泣いた」「昔と顔が同じww」の声

「男の夢フルコンプしとる」鈴木福、“10年前の俺”投稿に「志高すぎて泣いた」「昔と顔が同じww」の声