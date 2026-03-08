「男の夢フルコンプしとる」鈴木福、“10年前の俺”投稿に「志高すぎて泣いた」「昔と顔が同じww」の声
俳優の鈴木福さんは3月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。“10年前の俺”と現在の姿を投稿しました。
【写真】鈴木福、10年前と現在の姿！
鈴木さんは「10年前の俺、めちゃくちゃ喜んでくれているだろうな〜 これからも頑張ります！ みんなもあの頃の仲間を誘って、一緒にデュエマやろう！」と続けました。
この投稿にコメントでは「どっちの福くんも大好きです！」「福くんの言葉に号泣だよ 小さかった頃の自分にかー」「大きくなったね」「俳優になって仮面ライダーになってデュエマもするとか男の夢フルコンプしとるやん」「過去の自分に誇れる自分であり続ける。深い」「福ちゃんだけは昔と顔が同じww」「志高すぎて泣いた」とのコメントが寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「どっちの福くんも大好きです！」鈴木さんは「僕が大切にしたいこととして、過去の自分、小さかった頃の僕に誇れる自分であり続けるということがあります」とつづり、自身の10年前の姿と現在の姿の2枚の写真を投稿しています。過去と現在の鈴木さんとの共通点は、トレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」のカードを持っていること。
「福くんから福さんになってて感慨深い」鈴木さんは同日の別投稿で、25周年を迎え、幅広い層に人気のトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」の新CMに出演したことを報告しています。新CMでは、現在の鈴木さんと10歳の鈴木さんがカードゲームで対決するという、夢の共演が実現。ファンからは「懐かしぃぃ〜」「福くんから福さんになってて感慨深い」「先駆者っぽい」「どんどん福さんが俺の好きなものとコラボしてくれる…」との声が寄せられています。
