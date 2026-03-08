お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が7日放送のフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラとの破局について語った。

番組MCの明石家さんまは、定位置につくなり「伊藤！」と呼びかけ、2人の破局に興味津々の様子。「去年か、別れたのは」と聞くと、伊藤は「去年の8月、9月ぐらいですね」と答えた。

伊藤は破局直前の時期を回想し、「飲みに行ってて家にあまり帰ってなかったんですけど。（別れる）当日LINEで“ちょっとまずいかもな”って雰囲気がありました」と告白した。

さらに、さんまも「様子に気が付かなかったのか？俺たちダメなんじゃないかとか」と追及すると、伊藤は「なんせ家に帰らなかったので。様子を見ることもできなかった。夜に飲みに行って、帰ってきたら（イワクラが）寝てる状態だったので。飲みに行くことに対して怒られたことは1回もないですし、そういうところは寛容ではあったんですけど」と説明した。

続けて「実際のところの別れた理由みたいなのは、その日“お別れしましょう”ってなった日にはそこまで詰めた話はなくて。別れてから何カ月経って向こう（イワクラ）がテレビで俺の嫌だった理由をしゃべるじゃないですか。それがLINEニュースで流れてきて、僕も別れた理由のほとんどをLINEニュースで知る状態になった」と激白。さんまは「それだけ連絡も取ってなかったり？」と驚いていた。