¡¡ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤Î²£»³Åµ¹°µ³¼ê¡Ê58¡Ë¤¬8Æü¡¢Ãæ»³Âè9¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ëµ³¾è¤·¤Æ1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ÆJRAÄÌ»»3Àé¾¡¡ÊÃÏÊý¡¢³¤³°½ü¤¯¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2007Ç¯¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÉðËµ³¼ê¤ËÂ³¤¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¡£
¡¡²£»³Åµµ³¼ê¤Ï1986Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë½é¾¡Íø¡£2005Ç¯¤ÏÇ¯´Ö134¾¡¤òµó¤²¤¿¡£G1¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï24Ç¯¤Ë¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¤Ëµ³¾è¤·¤ÆÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò56ºÐ¤ÎºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Å·¹Ä¾Þ¤â½Õ¡¢½©¹ç¤ï¤»¤Æ4ÅÙ¾¡¤Ä¤Ê¤ÉÄÌ»»28¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡Ä¹Ç¯³èÌö¤·¡¢ºò½©¤Ï²«¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£Â©»Ò¤ÎÏÂÀ¸¤ÈÉð»Ë¤âJRA¤Î¸½Ìòµ³¼ê¡£