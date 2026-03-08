20チームが4つのプールに分かれるワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出します。

プールCは8日昼に1勝1敗の韓国と1勝2敗のチャイニーズ・タイペイが対戦。上位2位以内に入るため生き残りをかけた戦いは大接戦となります。

先制したのはチャイニーズ・タイペイ。2回に4番チャン・ユーチェン選手がソロホームラン。しかし韓国も5回、ダブルプレーの間に同点のホームイン。6回チャイニーズ・タイペイは 1番チェン・ツー選手のソロホームランで2−1と勝ち越し。それでも韓国は直後の裏の攻撃で、1番キム ドヨン選手の逆転2ランホームラン。3−2と試合をひっくり返します。

熾烈な試合展開は続きます。8回チャイニーズ・タイペイは3番スチュアート・フェアチャイルド選手が2ランホームランで4−3と逆転に成功。しかしリードもつかの間、韓国は1番キム ドヨン選手が同点タイムリー2ベースで4−4の同点。試合は9回で決着は付かず、延長戦に突入します。

延長戦はノーアウト2塁から始まるタイブレーク制。チャイニーズ・タイペイはスクイズで得点。一方の韓国は得点を奪えず。チャイニーズ・タイペイが5−4で勝利しました。またこの結果、プールCすでに2勝0敗の日本は、2位以内が確定し準々決勝進出が決定。同日行われるオーストラリア戦に勝利すれば1位通過が決まります。

【現地7日試合結果】

＜プールA＞

カナダ 8−2 コロンビア

プエルトリコ 4−3 パナマ

＜プールB＞

イタリア 8−0 ブラジル

アメリカ 9−1 イギリス

＜プールC＞

チャイニーズ・タイペイ 14−0 チェコ

日本 8−6 韓国

＜プールD＞

オランダ 4−3 ニカラグア

ベネズエラ 11−3 イスラエル

【現地8日カード】

＜プールA＞

キューバ − コロンビア

カナダ − パナマ

＜プールB＞

イタリア − イギリス

メキシコ − ブラジル

＜プールC＞

チャイニーズ・タイペイ 5−4 韓国

日本 − オーストラリア

＜プールD＞

ドミニカ共和国 − オランダ

イスラエル − ニカラグア

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13−0 チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8−6 韓国8日 オーストラリア10日 チェコ