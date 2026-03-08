【WBC順位表】日本の準々決勝進出が決定 韓国はチャイニーズ・タイペイに敗れ崖っぷち 1位通過はオーストラリアとの争い
20チームが4つのプールに分かれるワールドベースボールクラシック（WBC）1次ラウンド。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出します。
プールCは8日昼に1勝1敗の韓国と1勝2敗のチャイニーズ・タイペイが対戦。上位2位以内に入るため生き残りをかけた戦いは大接戦となります。
先制したのはチャイニーズ・タイペイ。2回に4番チャン・ユーチェン選手がソロホームラン。しかし韓国も5回、ダブルプレーの間に同点のホームイン。6回チャイニーズ・タイペイは 1番チェン・ツー選手のソロホームランで2−1と勝ち越し。それでも韓国は直後の裏の攻撃で、1番キム ドヨン選手の逆転2ランホームラン。3−2と試合をひっくり返します。
熾烈な試合展開は続きます。8回チャイニーズ・タイペイは3番スチュアート・フェアチャイルド選手が2ランホームランで4−3と逆転に成功。しかしリードもつかの間、韓国は1番キム ドヨン選手が同点タイムリー2ベースで4−4の同点。試合は9回で決着は付かず、延長戦に突入します。
延長戦はノーアウト2塁から始まるタイブレーク制。チャイニーズ・タイペイはスクイズで得点。一方の韓国は得点を奪えず。チャイニーズ・タイペイが5−4で勝利しました。またこの結果、プールCすでに2勝0敗の日本は、2位以内が確定し準々決勝進出が決定。同日行われるオーストラリア戦に勝利すれば1位通過が決まります。
【現地7日試合結果】
＜プールA＞
カナダ 8−2 コロンビア
プエルトリコ 4−3 パナマ
＜プールB＞
イタリア 8−0 ブラジル
アメリカ 9−1 イギリス
＜プールC＞
チャイニーズ・タイペイ 14−0 チェコ
日本 8−6 韓国
＜プールD＞
オランダ 4−3 ニカラグア
ベネズエラ 11−3 イスラエル
【現地8日カード】
＜プールA＞
キューバ − コロンビア
カナダ − パナマ
＜プールB＞
イタリア − イギリス
メキシコ − ブラジル
＜プールC＞
チャイニーズ・タイペイ 5−4 韓国
日本 − オーストラリア
＜プールD＞
ドミニカ共和国 − オランダ
イスラエル − ニカラグア
＜1次ラウンド＞
6日 ○ 13−0 チャイニーズ・タイペイ
7日 ○ 8−6 韓国
8日 オーストラリア
10日 チェコ