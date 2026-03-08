キム・ドヨンが6回に逆転2ラン…8回に同点打も及ばず

■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは8日、東京ドームで韓国-チャイニーズ・タイペイ戦が行われた。逆転に次ぐ逆転の好ゲーム。8回には韓国がリードしていたが、その後逆転を許し、延長戦の末に4-5で敗れた。痛すぎる連敗となり、グループリーグ突破は厳しくなった。試合後、リュ・ジヒョン監督は失意の思いを語った。

韓国は2回に先制されるも、5回に併殺崩れの間に同点に。6回に勝ち越し弾を献上したが、KBO史上最年少でのトリプルスリーを達成したキム・ドヨンが、左翼バルコニー席まで届く逆転2ランを叩き込んだ。8回にはデーン・ダニングが痛恨2ランを浴びるも、再びキム・ドヨンが同点打。試合は延長戦に突入した。

先行の台湾は故障した陳傑憲の代走起用が的中して1点を勝ち越した。その裏、韓国は1死三塁の好機を作るも本塁憤死。最後はキム・ドヨンが打ち取られてゲームセットとなった。

試合後の会見に臨んだリュ・ジヒョン監督は「今日必ず勝たないといけない試合だった」と沈痛な面持ち。それでも「まだ進出できるチャンスはのこっているので、戻って準備をしたいと思う」と前を向いた。

この日は大エースのリュ・ヒョンジン、メジャーリーガーのデーン・ダニングを使うなど、投手起用が難しい中で9日のオーストラリア戦に臨む。「今日の試合は1次ラウンドに入る時から計画をしていた形だった。明日はソンジュヨンです」と先発を明言。会見を早めに切り上げ、運命の一戦への準備を始めた。（Full-Count編集部）