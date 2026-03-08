前日の侍ジャパン戦に6-8敗戦…9日は豪州戦

■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは8日、東京ドームで韓国-チャイニーズ・タイペイ戦が行われた。逆転に次ぐ逆転の好ゲーム。8回には韓国がリードしていたが、その後逆転を許し、延長戦の末に4-5で敗れた。痛すぎる連敗となり、グループリーグ突破は厳しくなった。

韓国代表は主砲キム・ドヨンの2ランで6回に逆転に成功。しかし8回に再逆転を許し、直後に同点に追いつくも、最後は延長戦の末に力尽きた。

12時プレーボールの一戦。侍ジャパンの試合でないにもかかわらず、満員のファンが詰めかけた。先制したのは台湾だ。4番のジャン・ユーチェンがリュ・ヒョンジンから特大の一発を左中間に叩き込んだ。一方の韓国は、日本ハムで活躍する古林睿煬（グーリン・ルェヤン）の前になかなか安打が出なかったが、5回に連打で好機を作ると、代わった投手から併殺の間に同点とした。

その後6回、ジェン・ツォンチェにエースのクァク・ビンが勝ち越しを許し、東京ドームは揺れた。しかしその直後だった。KBO史上最年少でのトリプルスリーを達成したキム・ドヨンが、左翼バルコニー席まで届く逆転2ランを叩き込んだ。再び場内が大盛り上がりを見せた。

しかし試合はまだ終わらない。8回にデーン・ダニングがフェアチャイルドに右翼席へ逆転2ランを被弾。それでもキム・ドヨンが同点二塁打を放ち、試合は延長タイブレークに突入。台湾は故障した陳傑憲の代走起用が的中して1点を勝ち越した。その裏、韓国は1死三塁の好機を作るも本塁憤死。最後はキム・ドヨンが打ち取られてゲームセットとなった。

韓国代表は2013年のWBC以降、3大会連続で1次リーグ敗退中。今回こそはとメジャーリーガーが多数参戦したが、あまりに痛い連敗となった。全ては9日のオーストラリア戦に懸かっている。（Full-Count編集部）