福岡県、佐賀県、熊本県で最大震度2の地震 福岡県・大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、大川市、みやま市
8日午後3時6分ごろ、福岡県、佐賀県、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は有明海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、福岡県の大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、大川市、みやま市、それに大木町、佐賀県の佐賀市と小城市、それに太良町、熊本県の荒尾市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□福岡県
大牟田市 久留米市 柳川市
八女市 大川市 みやま市
大木町
□佐賀県
佐賀市 小城市 太良町
□熊本県
荒尾市
■震度1
□福岡県
筑後市 筑前町 福岡広川町
福岡早良区
□佐賀県
嬉野市 神埼市 吉野ヶ里町
上峰町 みやき町 江北町
白石町 唐津市 伊万里市
□熊本県
玉名市 山鹿市 玉東町
南関町 長洲町 和水町
上天草市
□長崎県
佐世保市 平戸市 川棚町
諫早市 大村市 島原市
雲仙市
□大分県
日田市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。