¡Ú µ®Çµ²Ö¸÷»Ê ¡Û ¡ÖÄ«¤«¤é´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡°¦¸¤¤«¤é¤Îà¼ê¸ü¤¤¹¶·âá¤ËÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¢µ®Çµ²Ö¸÷»Ê¤µ¤ó¤¬3·î8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
°¦¸¤¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú µ®Çµ²Ö¸÷»Ê ¡Û ¡ÖÄ«¤«¤é´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡¡°¦¸¤¤«¤é¤Îà¼ê¸ü¤¤¹¶·âá¤ËÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤ë¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¼¼Æâ¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ëµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Î¶»¸µ¤Ë¡¢Çò¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¥Ü¥¹¥È¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÏÁ°µÓ¤òµ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤Î¶»¤ËÃÖ¤¡¢É¡¤ò´é¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ´Å¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤È¤Î²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËèÄ«¤Îµ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¼ê¸ü¤¤¹¶·â¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÄ«¤ÎÆü²Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁêËÐÍÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤¿É½¸½¤«¤é¤Ï¡¢¸µ²£¹Ë¤é¤·¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüÃæ¤Î½À¤é¤«¤¤¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢µ®Çµ²Ö¤µ¤ó¤È°¦¸¤¤Î¿¼¤¤å«¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËèÄ«·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë°¦¸¤¤«¤é¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤ò¡Ö¼ê¸ü¤¤¹¶·â¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦¸¤¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö²¿¤è¤ê¿ÆÊý¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª¤á¤á¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤Î´ó¤êÀÚ¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
