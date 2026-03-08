おととし、築城400周年を迎えた「島原城」。

そのPRに一役買ってきた『七万石武将隊』が、3月29日で活動を終えることになりました。

“最高のおもてなし” で、城とまちを盛り上げます。

島原市のシンボル「島原城」。

本丸前では、現代によみがえった “島原ゆかりの武将たち” が演舞を披露します。

（島原城築城主 松倉重政）

「武将といったら、格好良く華やかにというのをわかりやすく、皆々様に伝わるような演舞を披露している」

（五代目城主 松平忠房）

「精一杯 おもてなしをさせていただいて、またお客様に来てもらえることができたらいい」

（観光客）

「女性が武将の格好で、大変勇ましいなと思った。楽しく見させてもらった」

（観光客）

「刀さばきとか、扇子で舞ったりとか、とても美しくて格好良かった」

客を最高のおもてなしで出迎えるのは…。

（松倉重政）

「それがしは島原城築城主、松倉重政じゃ」

（松平忠房）

「わたくしは島原城5代目城主、松平忠房」

（松倉重政 松平忠房）

「我ら、島原城七万石武将隊！」

2013年に結成。

島原城でのおもてなしのほか、県の内外に “出陣” し、島原の魅力を発信してきた「武将隊」です。

今月29日で、活動を終えることになりました。

（松倉重政）

「2024年に築城400年を迎えて、その年にはたくさんこのお城をお祝いするためのお祭りごとがあったり、それに合わせてたくさんお客人が来て下さったので、(島原城の)一番の盛り上がりを共に過ごせたのが、一番の思い出」

（松平忠房）

「築城400年を記念して国史跡に指定されたことが、一番うれしかった」

残された活動期間は、3週間あまり。

いつも通りに城門に立ち、温かく客を迎えます。

（松倉重政）

「ようこそ島原城へ」

（松平忠房）

「お写真撮られますか、よかったら一緒に」

（松倉重政）

「良い旅を！ありがとうございまする」

（松倉重政）

「お城に来られた方々に、おもてなしをするのがメインでございまして。

島原に来てどこを観光したらよいのか、どこ楽しめばよいのか。思い出に残るようにという心がけで、活動しております」

梅の名所としても知られる島原城。

（松倉重政）

「この季節限定でしか見れない景色と、お客様とお城の写真を撮れたらと思い、はせ参じて参ろうと思います」

さっそく、観光客への声掛けも。

（松倉重政）

「ようこそ。シャッター押しますよ、皆さん」

（観光客）

「一緒に入って」

（松倉重政）

「それがし？かしこまりました」

一緒に写れば、思い出の一枚に。

（観光客）

「(武将姿は)時代を感じることができて、素晴らしいと思います」

城内では、撮影スポットも案内します。

（松倉重政）

「よかったら2人腰掛けていただいて、素敵じゃー」

（観光客）

「こんな丁寧に案内していただいたり、写真撮っていただいたり、色々説明していただけて、すごいなんか深まったというか、また来たいと思いました」

（松倉重政）

「我らに会いに来てくれる方も多くいて、前に会った時におもてなしで思い出に残ったから、ほかのみんなにも我らに会わせたいと言って仲間を連れてやって来られる方もおるので、うれしい」

おもてなしは、配信もしています。

松倉さんがニュースキャスター。松平さんは助手です。

この日の配信は…

（松平忠房）

「内容は100万人達成」

（松倉重政）

「戦の刀は使わずとも、現代機器を使いこなしていくという、全国を討伐するわけじゃないけど、島原を広めていって、これが我らの軍功になりますから」

島原の魅力を全国に。

そして世界に。

（松倉重政）

「長崎にいろんな文化と伝統がある、歴史もいろんな闇もあったり、楽しい時代もあったりと、そこも含めて長崎を好きになってもらいたい」

（松平忠房）

「島原城を含めて、島原の良さをさらに今後、知ってもらえたらと思っている」

活動を終えるその日まで、最高の “おもてなし” で 登城客を出迎えます。

武将隊の出陣状況は、島原城のホームページでご確認ください。