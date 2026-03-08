＜速報＞竹田麗央が連覇へ前進 首位と2打差でサンデーバックナインへ
＜ブルーベイLPGA 最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。連覇を狙う竹田麗央が前半を1バーディ・1ボギーで回り、首位と2打差のトータル8アンダー・3位タイでハーフターンしている。
〈連続写真〉体重移動に変化あり！ 竹田麗央の新スイング
米ツアーデビュー戦の原英莉花はトータル3アンダー・11位タイ。古江彩佳はトータル2アンダー・14位タイ、笹生優花はトータル2オーバー・29位タイにつけている。渋野日向子は13ホール消化時点で8つ落とし、トータル6オーバー・49位タイに後退している。西村優菜はトータル4オーバー・39位タイ、ツアーデビュー戦の櫻井心那はトータル7オーバー・53位タイにつけている。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。
