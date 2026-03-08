◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日 バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）

名古屋ウィメンズが8日に行われ、マラソン初挑戦の信櫻空（しのざくら・そら、24＝横浜市陸協）が2時間24分34秒で6位となり、2028年ロス五輪の代表選考会となる27年マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）の出場権を獲得した。

冷静にペースを保ち、第2集団でレースを進める。折り返してからは徐々に順位を上げ、樺沢和佳奈（三井住友海上）や五島莉乃（資生堂）らを抜いて前へ。6位でフィニッシュし、基準を満たしてMGC出場権を得た。

「今日はとにかくMGC出場権を獲得することを目標にしていて、MGCの切符を確実につかむために第2集団でレースを進めました。風の影響もあってタイムは難しいかなとも思ったけど、前の集団の背中を近づけるようにと（考え方を）シフトして走ることができた。ただ、前（第1集団）に挑戦した選手と力の差があると感じているので。この2年で近づけるようにしたい」

神奈川県横浜市出身の24歳。川崎市立橘高校を卒業後は実業団チームのパナソニックに進み、日本選手権の1500メートルで3位となった実績を持つ。25年1月に退部してからはチームに所属せず、横浜市陸協所属で競技を継続してきた。現在は高校の同期にマネジャーを務めてもらい、練習拠点を転々としながらトレーニングに励んでいる。

初めての42・195キロを迎える前に、あえて経験者から「きつさ」などを積極的に聞き「マラソンに対してちょっと恐怖心を持ちながら練習をしてきた」という。MGCがゴールではなく「ロス五輪に出場したいと思っているので。そこで結果を残せるように頑張りたい」と話す24歳。独自の挑戦を続けていく。