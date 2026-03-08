RKK

8日午後3時6分ごろ、熊本県、福岡県、佐賀県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は有明海で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、熊本県の荒尾市、福岡県の大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、大川市、みやま市、それに大木町、佐賀県の佐賀市と小城市、それに太良町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□福岡県
大牟田市　久留米市　柳川市
八女市　大川市　みやま市
大木町

□佐賀県
佐賀市　小城市　太良町

□熊本県
荒尾市

■震度1
□福岡県
筑後市　筑前町　福岡広川町
福岡早良区

□佐賀県
嬉野市　神埼市　吉野ヶ里町
上峰町　みやき町　江北町
白石町　唐津市　伊万里市

□熊本県
玉名市　山鹿市　玉東町
南関町　長洲町　和水町
上天草市

□長崎県
佐世保市　平戸市　川棚町
諫早市　大村市　島原市
雲仙市

□大分県
日田市

