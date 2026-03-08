お笑いコンビ、エバースの町田和樹（33）と佐々木隆史（33）が7日放送のフジテレビ系「さんまの向上委員会」に出演。町田が番組打ち合わせに出席しなかったことを明かした。

番組では「エバース町田がヤバい問題」として、取り上げた。

女性コンビのエルフは町田に遅刻を指摘し、はるは「タチ悪いのは、人を選んでの遅刻なんですよ」と解説した。「1回私たちのラジオにゲストに出てもらったときも、1時間遅れて来た」と暴露した。

ウエストランド井口浩之は「関係ない現場でスタッフさんが（言っていた）。リモートの打ち合わせで町田が遅れて入ってきて、『あ〜』とか言ってあくびとかしながら、『あの人すごいですね』って。もう悪評が広まってる可能性がある」とスタッフらが町田の態度に驚いていたことを明かした。

相方の佐々木は「今日もこの番組自体の事前打ち合わせが、僕らあったんですけど、来なかったです。（町田が休んで）僕1人で打ち合わせしました」と明かした。

町田は欠席した理由について「今までリモートでも何回も参加させてもらってるんですけど、ひとこともしゃべってないんですよ俺。スタッフさんも俺に話しかけてこないんですよ」と語った。また「これ（向上委員会）、打ち合わせしても意味ないでしょ。こんなん一番意味ないでしょ。段取りなんて関係ないんだから」と台本通り進まない番組の内容を指摘した。

明石家さんまは「どうせ展開が打ち合わせ通り行かないから出んでもええかってなったのか」と理由を理解した。