歌手和田アキ子（75）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。番組に準レギュラーとして何度も共演している漫才コンビ、さや香の2人それぞれの名前を問われて答えられなかった。

番組が3月29日の最終回まで、残り4回となったことで、新コーナーが発表された。街ゆく人と準レギュラーから和田に聞きたいカチ質問をぶつける内容。さや香の新山（にいやま）から「ぼくたちの個人名ってわかりますか？」と尋ねて石井が「僕らなんだかんだいっぱい出させてもらってます」と切り込んだ。

新山が「アッコさんずっと『さや香』って呼んでるんですよ。岡田紗佳（さやか）さんとも一緒になるんで、なんか岡田さんと顔を見合わせるときがあって、3人が反応してしまうときがある」と説明。

新山は「もちろん、覚えてますよね？ …という確認です」と話した。和田は顔の半分を両手で隠して、忍び笑いをして「さっき、みんなの名前の一覧表を見たときは…ほんで…あの…」とかすれるような小さな声になった。

和田は新山の顔を見て「『あ』がつく？」と聞くと新山は「『あ』はつきません。それはアッコでしょ。どっちも『あ』はつきません」とツッコまれた。和田は「あだち、だ」と、それでも『あ』にこだわっているとしびれを切らした新山が「にいやま、です」と自分の名前を伝えた。

和田は、相方の石井に関しては思いつかないようで「ちょっとだけヒントちょうだい」と助け舟を求めた。石井は「『い』です」と伝えると和田は「い…イオカ」と述べた。石井は「アダチとイオカのコンビちゃいます」と和田の間違いをツッコんだ。

CMが明け、山形純菜アナから「それではアッコさん、さや香の個人名をお願いします」と呼びかけられて和田は「新山は覚えたんですけど、『い』の方はもうええと思って忘れてしまった」とボケた。和田は「『い』の次なんやった」とさらなるヒントを求めた。和田は「新山とイイダ？」と答えたが当たらずに「イカダ」といいかげんに答えると石井は「イカダ、覚えられるでしょ、そんな変わった名前なら」とツッコんだ。

最終的に正解がなかなか出ないことから石井は「イシイです」と再び伝えることになった。和田は腕組みしながら「イシイかぁ」と残念がり、スタジオは笑いに包まれた。