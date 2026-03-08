歌手、モデル、ファッション・デザイナーとマルチに活躍している野宮真貴さん（65）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。俳優で歌手の小泉今日子さん（60）とタレントのYOUさん（61）とのオフショットを披露した。

「女性だけのライブ」

野宮さんは、「今日はひな祭り」「そして明後日も明後日もひな祭り」と切り出し、小泉さんとYOUさんとの笑顔ショットを投稿した。

つづけて、「ということで、小泉今日子さんとYOUちゃんを迎えて、女性だけのライブ『女は女である』いよいよ開幕です！ お楽しみに」と告知した。

インスタグラムに投稿された写真では、野宮さんはサングラスをかけ、白いTシャツと動物柄のミニスカートを着用。小泉さんは赤い文字やイラストがデザインされたグレーのパーカーと赤いジャージというコーデ。YOUさんは、ベージュのTシャツとカーキのパンツを着用していた。

中央で野宮さんが顔に片手を添えてポーズをとり、小泉さんはピースサインをして、YOUさんは両手を広げるポーズをとり、3人とも笑顔をみせていた。

この投稿には、「皆さん素敵すぎます 」「可愛すぎです」「最強です」「すごいメンバーー」「お洒落軍団」といったコメントが寄せられていた。