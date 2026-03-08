【小林至教授のマネーボールQ&A】#19

【Q】 侍ジャパンが宮崎県で合宿をするなど、3月上旬の本戦が刻一刻と迫ってきたWBC。そこで気になるのがこれまでの収益や、運営方式。米国で人気がイマイチな点もあわせ、具体的にWBCはどうなっているのでしょうか？

【A】 結論から言えば、WBCは「国際大会の看板を掲げた、MLBのグローバル事業」です。WBCを運営するWBCIは、MLBとMLB選手会が共同出資した営利企業。ルール作りも収益配分も、MLBの設計図どおりに動きます。

では儲かっているのかというと、これはそうでもない。前回2023年大会は、観客動員は累計130万人、売り上げも1億ドルを超え、いずれも過去最高でした。もっとも、売り上げ1億ドルは、第1回大会（06年）の推定売り上げ5000万ドルからすると倍増したとはいえ、年商121億ドル（約1兆8000億円）のMLBにとっては1％に満たない事業にとどまっているともいえます。日本では国民的関心事となったWBCの売り上げが、MLB基準だと微々たる数字にとどまっているのは、アメリカではまだまだ発展途上のイベントだからです。

3月は全米大学バスケの頂点を決めるNCAA男子バスケットボールトーナメント、通称「March Madness」の季節。日本でいえば夏の甲子園級、野球ファン以外も巻き込む“国民的イベント”と真正面からぶつかる。アメリカにおけるWBCの位置づけは、放送権を高く売る、というよりも、まずは放送枠を確保して、露出と認知を積み上げる段階なのです。

WBCの屋台骨は、創設期から一貫して日本です。

私はWBC立ち上げ時の交渉に関わりましたが、その際、「日本が一番カネを出すのに、なぜ主催に加われないのか。取り分も薄いのか」と苦言を呈しました。

実際、初回06年大会では、大会の売り上げの出どころは70％以上が日本でしたが、配分は、MLBとMLB選手会が35％ずつ、NPBへの配分は7％でした。

それでも彼らが強気でNPBの要望をはねのけたのは、「出場選手の80％以上がMLB所属選手」だからです。高年俸選手ほど故障リスクの値札は跳ね上がり、保険の手当てが不可欠。さらに各球団オーナーの出場許可も取り付けねばならない。MLBが背負うコストと責任は相当で、「だから統括はMLB以外にあり得ない」という理屈です。

「それは分かるが、サッカーW杯のような真の国際大会に成長するには、第三者性が必要。各国（各リーグ）から代表者を入れた実行委員会形式にしてはどうか」と提案もしてみましたが、「それでは、MLBのオーナーからの協力は絶対にムリ。ゆえに不可能」と、即座に退けられました。

MLB自身、米国内でWBCがブレークするには時間がかかることは当初から織り込み済みで、現状の“儲けの薄さ”も想定内でしょう。

そもそも、WBCは短期の採算より「野球の国際化」という長期投資の意味合いが大きい。

実際、WBCは、日本だけでなく、韓国、台湾、メキシコなど、アメリカ以外の出場国では大人気イベントに成長し、MLBの世界的な露出を押し上げる装置として、大いに機能しています。WBCを見て、MLBへの憧れを深めた大谷翔平選手はその象徴。どんなに儲けが薄くとも、今後もWBCが消滅することはないでしょう。

（小林至／桜美林大学教授）

◇ ◇ ◇

