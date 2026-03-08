【持丸修一 77歳名将の高校野球論】#81

【前回を読む】試合に勝つ以上に嬉しい瞬間もある。とりわけやりがいを感じる瞬間は…

ようやくひとつ肩の荷が下りました。30日、高野連から今春センバツ出場校が発表され、無事、我が専大松戸が当選しました。日頃からお世話になっている方々や保護者の皆さま、日刊ゲンダイの読者さま、この場を借りて心よりお礼申し上げます。誠にありがとうございました。

昨年10月20日、秋季関東大会で横浜（神奈川）を破り、「当確ライン」といわれる準決勝進出を決めてから約3カ月。周囲から「センバツおめでとう」などと言われていましたが……。もし何かあったらどうしようと、心の片隅に漠然とした不安が募り、なんだか落ち着かない日々でした。

おかげさまで悩みが解消され、しばらくは快眠を取り戻すことができそうです。

センバツの出場校発表時期に関して、「焦らし過ぎでは」「当確チームは11月発表、当落線上チームおよび21世紀枠は後日でいいのでは」という声もいただきました。

皆さんの中にも同じように考える方もいらっしゃることでしょう。しかし、私に不満はまったくありません。むしろ、選手にとっては現行の1月末発表の方がメリットがあるとさえ思っています。

まず、仮に11月頭にセンバツ出場が確定するとしましょう。12月からは対外試合禁止期間に突入します。地道なトレーニングが続く中、大会が始まる3月中旬まで約5カ月弱もチームの士気を保つのは極めて困難です。もっと言えば、調子に乗って私生活が乱れる選手や、大会に出る前から燃え尽き症候群にかかる選手が出てくる懸念が生じます。

その点、1月末までの「中ぶらりん」は選手に絶妙な緊張感を与えてくれるから、前述のような事態に陥りにくい。しかも、出場確定で喜んだのも束の間、2月を迎えれば、「来月半ばから甲子園」です。つまり、秋から春までの過ごし方にメリハリが生まれ、モチベーションを保ちやすくなるわけです。

さらに言うと、高校野球は勝っても負けても学ぶべきこと、成長の糧がある。専大松戸は秋季関東大会で甲子園切符は手に入れたものの、準決勝・山梨学院（山梨）戦は4-11（8回コールド）で完敗でした。それなのに大会終了後すぐ甲子園出場が確定していたらどうか。敗戦を反省し、咀嚼する間もありません。悔しさなんて跡形もなく吹き飛んでしまいます。

こうして見るといかがでしょうか。1月末発表だからこそ、専大松戸はさらに成長できたと考えています。

（持丸修一／専修大松戸 野球部監督）