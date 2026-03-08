お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子さんが、８日までに自身のＳＮＳを更新。ＷＢＣ侍ジャパンの韓国戦を現地観戦したことを明かした。

野々村さんはインスタグラムで日本と韓国の国旗の絵文字と共に「凄かったー！！生で大谷選手も見れたし鈴木誠也選手、周東佑京選手、種市篤暉選手 そして日本のみなさん素晴らしかった！！ありがとうございました！」と、現地観戦を満喫したことを報告。「私はめちゃくちゃにわかファンやけど ちゃんとユニフォームも買って超真剣に観戦！ビール飲みつつ周りのおじさんたちとハイタッチしながらの野球観戦楽しかった！！これを機にもっと勉強します。食べ損ねた枝豆クラッチバッグみたいに持って帰りますわ！！」とつづり、侍ジャパンの帽子とユニホーム姿で、広島カープの応援バットを首にかけたショットをアップした。

この投稿にファンからは「野々村さんめっちゃユニホーム似合ってる」「超白熱でしたねー！現地で見れたなんて素敵！」「友紀子さん イケてるイケてる 似合ってる」「勝利の女神 カープのカンフーバット 嬉しい」「めちゃ似合ってます プライベートとは思えないビジュ」などの声が寄せられている。