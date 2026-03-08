◆女子プロゴルフツアー開幕戦 ダイキンオーキッドレディス 最終日（８日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）

左手首負傷から約か月ぶりに復帰した小祝さくら（ニトリ）は５位で出て１バーディー、２ボギーの７３で回り、通算５アンダーの１２位で終えた。

小祝は「パターが決まらず、耐えるゴルフになってしまいました。１６番も４メートルのバーディーチャンスから３パットして、もったいないゴルフになってしまった」と振り返った。

初日は７２位と出遅れたが、２日目はホールインワンを達成するなど６６で１３位に浮上。３日目は全体ベストの６９で５位とうなぎ登りに順位を上げ、最終日は１２位でフィニッシュした。「今週は耐えるゴルフになってしまったけど、最終的に１２位で上がれて、頑張った方かなと思う。最初は予選通過を目指して、そこからいいところにいけた。試合前から考えたら予想以上です。体力面は意外と大丈夫だなと感じた」と語った。

次週は台湾で行われる台湾ホンハイレディース（１２〜１５日、オリエントＧ＆ＣＣ）に出場する。左手首は「」といい、「台湾は初めて。けっこう風が強いと聞くので、今週もちょっと風が強いので似てる感じかなと思いながら、しっかり調子を上げられるように頑張ります」と力を込めた。