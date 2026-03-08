◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日・東京ドーム）

台湾が韓国に延長タイブレーク勝ち。２勝２敗で１次ラウンドを終え、突破への可能性を残した。この結果、２勝０敗の日本は１次ラウンド突破が決まった。

東京ドームには超満員の大観衆が詰めかけた。そのほとんどが台湾ファン。その大歓声をバックに好敵手・韓国の投手陣に計３発を浴びせるなど、強打で立ち向かった。

試合は４−４で延長に突入。タイブレークでスクイズを決めて勝ち越し、その裏をしのいで台湾が勝利した。

試合終了の瞬間、台湾選手は人目をはばからず号泣した。骨折をおして強行出場し、決勝のホームを踏んだ主将のチェン・ジェシェンは涙を流しながら、「勝った瞬間、涙が出てきた。私はあきらめなった」と胸を張り、「今後のことは運命にゆだねたい。神様はいい報告をしてくれると思う」とマイアミ行きを祈った。

感動的な勝利に熱狂的な応援で知られる台湾ファンは大興奮。２０２４年プレミア１２の覇者で、世界ランキング２位の強豪が意地とプライドを見せ、首の皮一枚、生き残った。