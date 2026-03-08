◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）

第６回ＷＢＣの１次ラウンド（Ｒ）Ｃ組の日本代表「侍ジャパン」が８日、今大会一番乗りで、６大会連続の８強進出を決めた。デーゲームで台湾が延長タイブレークの末に韓国を破り、ナイターのオーストラリア戦を待たずに日本のＣ組２位以内が確定した。

１次Ｒ突破に望みをつなぐために負けられない台湾は、韓国と死闘を展開。激しいシーソーゲームの末、延長１０回タイブレーク、スクイズで決勝点を挙げ、韓国に勝利した。試合後には涙を流す台湾選手もいた。

侍ジャパンは６日の台湾戦、７日の韓国戦に連勝。台湾の勝利によって、１９時開始のオーストラリア戦を待たず早々に１次Ｒ２位以内が確定した。オーストラリア戦に勝てば１位通過も決まる。１０日には１次Ｒ最終戦のチェコ戦も残されている。

大会２連覇を狙う侍ジャパンが、まずは最初の関門を突破した。６日の初戦・台湾戦は１３―０で７回コールド勝ち。２４年プレミア１２王者に対して両軍無得点の２回にドジャース・大谷翔平投手（３１）の満塁本塁打で先制すると、一挙と１イニング１０得点の猛攻を見せて圧勝した。７日の韓国戦は初回に３点を失ったが、大谷の２試合連続弾、カブス・鈴木誠也外野手（３１）の２打席連発など４本塁打で８得点を奪って逆転勝ちした。

日本が勝ち上がった場合に準々決勝で対戦するＤ組は、メジャーのスター選手をそろえるベネズエラ、ドミニカ共和国が２強の呼び声高く、どちらかとの対戦が有力視されている。２３年の前回大会で決勝で対戦し、今大会は史上最強軍団を結成する米国とは決勝まで当たらない見込みだ。