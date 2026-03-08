◇第6回WBC1次ラウンドC組 韓国 4―5（延長10回タイブレーク） 台湾（2026年3月8日 東京D）

韓国はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組3戦目で台湾に4―5で敗れ、2連敗で1勝2敗となった。4大会ぶりの8強入りには、この日夜にオーストラリアが日本に敗れた上で、9日にオーストラリアとの直接対決で勝つことが最低条件となった。

6―8で競り負けた前夜の日本戦から約14時間後のプレーボール。メジャー通算78勝の38歳左腕・柳賢振（リュ・ヒョンジン）は2回にソロ本塁打を許したものの、3回1失点で役割を果たした。4回まで1安打に抑えられていた打線は5回無死一、三塁から併殺打の間に1点を返して同点に追いついた。

2番手の郭彬（クァク・ビン）が6回にソロ本塁打を打たれて勝ち越されたものの、その裏に1死一塁から1番・金倒永（キム・ドヨン）が左翼後方バルコニー席に着弾する飛距離390フィート（約118・9メートル）の特大逆転2ラン。24年に韓国プロ野球でトリプルスリーを達成した22歳の一撃で、この試合初めてリードを奪った。

8回、3番手のデーン・ダニングが台湾3番のスチュアート・フェアチャイルドに2ランを浴びて3―4と三たびリードを許した。しかしその裏、2死から9番・金慧成（キム・ヘソン）が四球を選び、金倒永が右中間フェンスへショートバウンドで当たる適時二塁打を放ってまたも同点。4万584人が詰めかけた場内は熱狂に包まれた。

無死二塁から始まるタイブレークの延長10回表は野選で無死一、三塁のピンチを招き、スクイズで1点を勝ち越された。その裏は送りバントで1死三塁としたものの、金慧成の一ゴロで三塁走者が本塁憤死。金慧成の二盗で2死二塁としたが、金倒永が右邪飛に打ち取られた。

▽1次ラウンドの順位決定方法

順位は勝率で決定。並んだ場合は当該チームとの対戦成績。3チームが並んだケースは当該チーム間の（1）失点率（2）防御率（3）打率（4）抽選の順で決める。