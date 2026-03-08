F1オーストラリア GP決勝

サーキット：オーストラリア／メルボルン GP サーキット

天気：一部晴れ

路面状況：ドライ

気温：25.0℃

路面温度：34.5℃

F1オーストラリア GPの決勝がメルボルン GP サーキットで行われ、ポールポジションからスタートしたG.ラッセル（MER）がタイム1:23:06.801で優勝。2位は（+2.974）で2番グリッドスタートのK.アントネッリ（MER）、3位は（+15.519）で4番グリッドスタートのC.ルクレール（FER）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 G.ラッセル（MER）1:23:06.801／58／1／1／25

2位 K.アントネッリ（MER）+2.974／58／1／2／18

3位 C.ルクレール（FER）+15.519／58／1／4／15

4位 L.ハミルトン（FER）+16.144／58／1／7／12

5位 L.ノリス（MCL）+51.741／58／2／6／10

6位 M.フェルスタッペン（RBR）+54.617／58／2／20／8

7位 O.ベアマン（HAS）+1 Laps／57／1／12／6

8位 A.リンドブラッド（RB）+1 Laps／57／1／9／4

9位 G.ボルトレート（AUD）+1 Laps／57／2／10／2

10位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／57／1／14／1

11位 E.オコン（HAS）+1 Laps／57／1／13／0

12位 A.アルボン（WIL）+1 Laps／57／2／15／0

13位 L.ローソン（RB）+1 Laps／57／2／8／0

14位 F.コラピント（ALP）+2 Laps／56／2／16／0

15位 C.サインツ（WIL）+2 Laps／56／3／21／0

16位 S.ペレス（CAD）+3 Laps／55／2／18／0

- F.アロンソ（AST）リタイア／21／2／17／0

- N.ヒュルケンベルグ（AUD）リタイア／0／0／11／0

- V.ボッタス（CAD）リタイア／15／1／19／0

- L.ストロール（AST）+15 Laps／43／4／22／0

- O.ピアストリ（MCL）リタイア／0／0／5／0

- I.ハジャー（RBR）リタイア／10／0／3／0

2026-03-08 14:59:05 更新